Critique de la saison 3 de “Star Trek: Picard”: Engager l’action est plus qu’une réunion de “nouvelle génération”

Star Trek: Picard la saison 3 marque le troisième et dernier voyage du capitaine emblématique de Patrick Stewart, et je suis ravi de constater qu’il suit la directive principale d’un spectacle Star Trek: c’est vraiment bien. Faire en sorte!

La saison 3 de Picard est diffusée sur Paramount Plus aux États-Unis à partir du 16 février, avec de nouveaux épisodes tous les jeudis (c’est le Amazon Prime Vidéo autour du globe). Même en quelques saisons seulement, la série est tombée dans une sorte de formule. Capitaine – désolé, amiral – Picard essaie de profiter de sa retraite dans son vignoble lorsqu’il est galvanisé par un mystérieux message pour ses seuls yeux. En cours de route, il rencontre rapidement une ancienne star de Trek maintenant transformée en une machine à tuer badass, pour une raison quelconque. Et un méchant familier émerge sous une forme nouvelle et beaucoup plus effrayante.

Après quelques camées qui plaisent à la foule dans les épisodes précédents, la saison 3 complète la réunion du casting classique de The Next Generation. Patrick Stewart est rejoint par le reste de la distribution de la série bien-aimée Trek des années 1990 dans laquelle nous avons rencontré Picard et son équipe pour la première fois, et c’est une joie de les revoir en action. Qui n’apprécierait pas les japes de Picard de Stewart et Will Riker de Jonathan Frakes qui se côtoient dans une mission voyou? Et les fans qui étaient sur la clôture du nouveau Trek peuvent se baigner dans la nostalgie de la police distinctive Next Generation, ou le thème TNG retentissant sur le générique de clôture rempli d’œufs de Pâques.

D’autre part, le spectacle refuse de prendre le chemin facile en imaginant un avenir pour les personnages bien-aimés. Vous pourriez grimacer devant les extraterrestres Beverley Crusher John Wick de Gates McFadden avec un fusil phaser, et personne n’a vraiment besoin que Jean-Luc Picard porte des vestes en cuir et dise “putain”. Mais il y a un véritable sentiment que la vie est arrivée à ces gens. Ils n’ont pas simplement été conservés dans un tampon de transporteur pendant trente ans en attendant d’être téléportés de la même manière que nous les connaissions. Voir l’arrogance de Will Riker tempérée par la tragédie, ou Picard face à une erreur qu’il ne savait pas avoir commise, est déchirant – mais, vous savez, d’une manière amusante.

Ce n’est pas parfait, bien sûr. Même si elle lance la série, Beverley est rapidement éclipsée par le nouveau personnage qu’elle amène avec elle. Et après avoir regardé la première moitié de la saison de 10 épisodes, certains membres de l’équipe ne sont toujours pas venus. Mais à en juger par les épisodes que j’ai vus, j’ai confiance qu’ils seront traités de manière intéressante et respectueuse. C’est particulièrement génial de voir Worf botter le cul et être drôle sans jamais être la cible de la blague.

Les visages familiers ne se présentent pas simplement pour le plaisir, pour un tour d’honneur qui plaira à la foule. Il y a un camée particulièrement convaincant quelques saisons qui anime l’histoire et met Picard au défi de faire face à un côté laid de lui-même, Stewart mordant dans son portrait d’une rancune de 30 ans. Ce camée particulier (pas de spoilers) nous rappelle également que Trek à l’ancienne a fait en fait développer ses personnages et leurs défauts. Classic Trek était plus que capable de compliquer leur vie et n’a pas toujours livré des fins heureuses (ou prévisibles).

Picard présente un défi aux fans de la vieille école, mais c’est bien. Le spectacle n’est pas un visionnage de confort ou une resucée nostalgique. Il justifie véritablement son existence, faisant avancer les personnages et l’univers de Trek.

La saison commence avec Beverley Crusher à rien de bon, appelant Picard et Riker (et Seven of Nine de Jeri Ryan, revenant des saisons précédentes) pour une mission moins que légitime dans l’espace lointain. Picard doit affronter à la fois ses démons personnels et un nouvel ennemi horriblement puissant (joué avec une intensité de rire par Amanda Plummer) alors que ses coéquipiers anciens et nouveaux découvrent quelque chose de bien plus grand qu’ils ne l’avaient jamais imaginé.

Trae Patton/Paramount Plus



Ce scénario est peut-être le plus “Trek” que la série ait été jusqu’à présent, se déroulant sur un véritable vaisseau Starfleet avec des personnages portant des uniformes et tout. Il présente même cet élément TNG préféré des fans: un officier rival connard (vous savez, un type Jellico) qui est moins qu’épris de l’esprit aventureux de la famille Enterprise.

Mais tout est mis à jour à partir du format de la mission de la semaine de Trek vintage avec des scénarios en cours, des arcs de personnages tout au long de la saison et des coups de théâtre. C’est formidable de voir que les acteurs et les personnages ont tous quelque chose à faire plutôt que de se contenter d’agiter des tricordeurs et d’appuyer sur des boutons chaque semaine. Cela dit, là est un élément de drame fabriqué, comme dans toutes les émissions Trek de nouvelle génération (Discovery et De nouveaux mondes étranges). Beaucoup dépendra de votre tolérance pour les personnages piégés dans des situations de vie ou de mort s’arrêtant pour une conversation à cœur ouvert, ou ayant une vive dispute sur le pont lorsque l’alerte rouge devrait concentrer leur esprit sur la situation.

Et pourquoi tout est si sombre ? Ingénierie, détournez un peu d’énergie vers ces putains de lumières !

Dans l’ensemble, cependant, Picard s’est avéré être un renouveau de Star Trek très engageant. C’est plus qu’un exercice de nostalgie, plus qu’une boîte de figurines Playmates sortie du grenier avec des accessoires de phaser en plastique qui reviennent dans leur main. La saison 3 ne se contente pas de réunir l’équipe bien-aimée, elle donne en fait aux acteurs quelque chose à faire – peut-être face à plus de développement de personnage et d’émotion qu’ils ne l’ont jamais fait dans l’original. Picard ne suit peut-être pas la formule confortable du Star Trek vintage, mais nous avons Strange New Worlds pour cela. Au lieu de cela, malgré toute sa nostalgie, Picard continue avec audace dans la direction la plus importante de toutes : vers l’avant.

