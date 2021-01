Sans rien dévoiler, la première doit rendre compte de l’absence soudaine de Kate Kane de Rose. Au lieu de refondre ou de partir de zéro, les producteurs ont choisi de mettre la combinaison sur un nouveau personnage, Ryan Wilder (Javicia Leslie), la chaussant dans le monde existant de la série.

Passer la cape à une star afro-américaine ajoute au pionnier de la série, après avoir introduit le premier rôle lesbien dans un programme de super-héros de DC. Mais incorporer une nouvelle Batwoman tout en gardant le reste de la série intact s’avère un acte de jonglerie difficile.

Lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes vendredi, la productrice exécutive Caroline Dries a déclaré que le défi était d’intégrer le personnage de Ryan d’une manière qui «se sent organique» tout en conservant les autres qualités de l’émission.

Pourtant, devenir Batwoman devrait vraiment être plus que la tenue, dans la mesure où le grand gars lui-même a subi une préparation rigoureuse avant de conduire son acte de justicier dans les rues de Gotham. Étant donné la nécessité de maintenir un semblant d’action tout en effectuant un remplacement, les deux premiers épisodes parcourent essentiellement ces étapes.

Ryan vient avec une histoire qui comprend une motivation pour éliminer le principal méchant de la série, la psychotique Alice (Rachel Skarsten). Pourtant, cela nécessite encore une formation en cours d’emploi plutôt hâtive tout en faisant face aux retombées émotionnelles de l’absence de Kate.

Sur le plan positif, la nouveauté d’une nouvelle star offre la possibilité de gagner un second regard des téléspectateurs qui ont échantillonné l’émission et n’ont pas été impressionnés. Qui sait, la narration pourrait s’installer au fil de la saison.

La franchise Batman reste évidemment l’un des joyaux de la couronne de DC, donc rejeter une série qui lui est associée n’est pas une décision prise à la légère. Warner Bros. (comme CNN, qui fait partie de WarnerMedia) est devenu plus agressif pour amener les ramifications de Superman et Batman à la télévision, y compris « Supergirl » et « Superman & Lois », qui fera ses débuts en février.

À tout le moins, continuer l’histoire crée la perspective de ne pas laisser les fans de l’émission en suspens. Mais plus que tout, la deuxième saison de « Batwoman » ressemble à un projet de sauvetage à la volée parce que c’est plus facile – ou peut-être moins risqué – que les alternatives.

«La ville va avoir besoin d’une Batwoman», déclare très tôt l’une des cohortes de Kate.

La question de savoir si la télévision en a besoin pourrait être une autre affaire. Parce que même avec un nouveau croisé coiffé, « Batwoman », pour le meilleur ou pour le pire, ressemble fondamentalement au même vieux spectacle.

« Batwoman » revient le 17 janvier à 20 heures sur la CW. Le réseau appartient en partie à WarnerMedia.