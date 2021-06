« Maintenant, je suis en colère! », Siffle Mike McCann (Liam Neeson) à mi-chemin de « The Ice Road », signalant le moment que nous attendions. Comme tout observateur de Neeson vous le dira, vous ne jouez pas avec ses personnages d’action une fois que leurs squames sont levées. Malheureusement, les squames de Neeson ne font pas le poids face à une intrigue éculée, à des cascades mal visualisées et à des personnages dont le comportement peut défier le bon sens. Ils ont beaucoup d’opportunités dans une configuration qui envoie trois dix-huit roues traverser un lac Winnipeg en dégel, à destination d’une mine de diamants dans le nord du Manitoba. Une explosion de méthane a piégé les mineurs, ils manquent d’oxygène et le matériel nécessaire pour effectuer un sauvetage pèse plus de 30 tonnes.

Conduisant des charges utiles identiques (pour assurer la redondance des films d’action), Mike et ses collègues gros gréeurs – joués par Laurence Fishburne et la charmante Amber Midthunder, dont le personnage peut à peine voir par-dessus le volant – endurent tempête et avalanche, glace craquante et saboteurs. Les coupes sur les mineurs qui se prélassent dégonflent l’élan du film, tout comme une intrigue secondaire séveuse impliquant le frère de Mike (Marcus Thomas), un vétéran aux prises avec le SSPT

Écrit et réalisé par Jonathan Hensleigh, « The Ice Road » rassemble plus de tension que de crédibilité. Malgré les valeureux efforts de toutes les personnes impliquées – le film a été tourné sans l’utilisation d’un écran vert – l’action est parfois incompréhensible. Dans une scène, deux camions chavirent et sont redressés, apparemment en quelques minutes, avec à peine un aperçu d’un treuil ou d’un patin de traction. Et dans un autre, des vies sont risquées dans une tentative insensée de récupérer un camion en train de couler qui, nous avons déjà été informés, est consommable. Les pauvres âmes à bout de souffle dans cette mine auraient mieux fait d’attendre le casting de « Ice Road Truckers ». La route de glace

Classé PG-13 pour les attaques par arme à feu, motoneige, végétation et eau gelée. Durée : 1 heure 43 minutes. Regarder sur Netflix.