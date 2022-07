Critique de “La roue”: chansons d’amour et de haine

Le long métrage court mais pas doux de Steve Pink commence par une tentative de sauvetage : Walker (Taylor Gray) conduit Albee (Amber Midthunder) dans une location au bord d’un lac à la campagne pour travailler sur le mariage. Le plan est d’utiliser un manuel d’auto-assistance. Elle est dédaigneuse, puis coupante; il est une source d’optimisme, et bientôt un punching-ball.

Peu de films recréent fidèlement à quel point certaines disputes entre couples peuvent être horribles (et interminables), mais “The Wheel” fait hardiment l’effort. En fait, le jeune couple au centre brut du film – marié à l’adolescence, enfermé dans un dysfonctionnement toxique dans la vingtaine – aurait probablement pu être retiré de leur épave de voiture il y a longtemps.

Leur dynamique terre brûlée/sauveur tourne rapidement en spirale, et quelque peu mortifiant, ils ne sont pas seuls. La propriétaire aux yeux brillants de leur cabane, Carly (Bethany Anne Lind), vit à quelques pas avec son fiancé, Ben (Nelson Lee). Elle a de la patience pour les jeunes mariés, mais c’est un sceptique d’Albee. Leurs doutes sur leur propre relation sont également gentiment aérés.

Ce qui est le plus vivifiant, c’est la façon dont les dénigrements d’Albee et la persistance de Walker sont largement dépourvus d’amorti comique. (Pink a précédemment réalisé “Hot Tub Time Machine” et était co-auteur du scénario “High Fidelity”.) De nombreux drames indépendants similaires se sentent en proie à la prise en main en comparaison, bien que le scénario “Wheel” prenne d’autres raccourcis. Le film plonge également dans un style d’accompagnement de bande sonore de série télévisée qui peut saper des moments d’énergie dramatique.

L’histoire se termine par une séquence mise en scène de manière ambitieuse qui atteint un autre niveau de sentiment, mais il est difficile pour quoi que ce soit de correspondre à la description meurtrière de la route difficile d’Albee et Walker jusqu’à ce point.

La roue

Non classé. Durée : 1h23. Louer ou acheter sur Apple TV, Vudu et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.