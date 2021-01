Les poêles antiadhésives coûtent un centime une douzaine, donc quand un produit vraiment spectaculaire est sorti, je suis super excité. Et quand il y a une célérité impliquée, mon excitation passe par le toit, c’est pourquoi je devais absolument essayer l’une des casseroles de la gamme de casseroles GreenPan Premiere Ceramic antiadhésive approuvée par Bobby Flay. Voici comment la poêle à frire en céramique antiadhésive de 10 pouces GreenPan Premiere a résisté à mes tests.

À propos de GreenPan Premiere

GreenPan est une marque belge d’ustensiles de cuisine qui a acquis une popularité mondiale depuis sa création en 2007. L’équipe de recherche derrière ces casseroles et poêles se consacre à l’amélioration de la technologie antiadhésive en céramique chaque fois que possible.

La collection GreenPan Premiere est la batterie de cuisine antiadhésive la plus avancée de la marque à ce jour, et pour relancer cette ligne, la marque s’est associée au chef Bobby Flay. «GreenPan Premiere est devenu sans conteste ma batterie de cuisine antiadhésive préférée», déclare Flay.

«Le revêtement antiadhésif fonctionne si bien que tout glisse facilement.»

Crédits: GreenPan Son design élégant et sa finition «Evershine» font de cette poêle une pièce intemporelle pour votre cuisine.

Flay fait référence au revêtement antiadhésif de la batterie de cuisine, qui est sans PFAS, PFOA, plomb et cadmium, ce qui signifie qu’aucun produit chimique ou toxine potentiellement nocif ne s’infiltre dans vos repas. Les casseroles et poêles Premiere ont un intérieur en céramique Diamond Advanced, ce qui les rend solides et sans danger pour le four et le gril jusqu’à 600 ° F.

Parmi les autres caractéristiques de cette gamme d’ustensiles de cuisine, citons le passage au lave-vaisselle, la compatibilité avec les ustensiles en métal (même si je dirais que le non-métal est probablement encore préférable), un rebord conçu pour protéger des bosses et des écaillements, et la compatibilité avec toutes les cuisinières (y compris l’induction) .

Où acheter la batterie de cuisine GreenPan Premiere

Malheureusement pour tous les passionnés d’Amazon Prime, la collection GreenPan Premiere est disponible exclusivement chez Williams Sonoma.

J’ai cuisiné avec une poêle à frire GreenPan Premiere – voici ce qui s’est passé

Crédit: Revu / Madison Trapkin J’ai préparé un lot de crêpes aux myrtilles pour le petit-déjeuner et je n’ai eu aucun problème avec la pâte collant.

Pour mettre cette poêle à l’épreuve, j’ai préparé deux plats qui peuvent totalement s’effondrer selon les ustensiles de cuisine: des crêpes aux myrtilles et de l’huile d’ail. Flay affirme que la ligne GreenPan Premiere, « est [great] pour les aliments délicats, comme les œufs et les omelettes, « mais pourrait-il contenir mes crêpes bien-aimées du dimanche matin? Ma batterie de cuisine préférée est de Great Jones, et je devrais vraiment J’adore un pot ou une casserole pour envisager de passer de ma marque préférée.

J’ai préparé ma pâte à crêpes en utilisant ceci New York Times recette. (Conseil de pro: ajoutez des myrtilles ou des pépites de chocolat ou votre mélange préféré.) Parce que je me méfie toujours des allégations «antiadhésives», j’ai ajouté environ une cuillère à soupe de beurre pour graisser ma poêle avant de charger la pâte à crêpes dans la poêle. La poêle à frire GreenPan Premiere a cuit mes crêpes uniformément et je n’ai eu aucun problème avec la pâte collant, même lorsque la majeure partie du beurre avait disparu et que j’étais à mon troisième ou quatrième tour de gâteaux.

Le vrai test de toute poêle à frire, à mon avis, est de savoir comment elle peut cuire uniformément de l’ail tranché finement à feu doux. La poêle à frire GreenPan Premiere a également excellé à ce test, cuisant mon ail lentement et lentement sans brûler.

Ce que j’ai aimé de la poêle à frire GreenPan Premiere

Fond épais qui favorise une cuisson uniforme et empêche les brûlures

Revêtement antiadhésif efficace

Facile à nettoyer

Poids léger

Ce que je n’ai pas aimé

Il y avait une marque annulaire sur le fond de la poêle de ma cuisinière après la cuisson une fois

Cher par rapport aux poêles antiadhésives similaires que nous avons testées

La batterie de cuisine GreenPan Premiere en vaut-elle la peine?

Crédit: Revu / Madison Trapkin Le GreenPan premiere cuit l’ail uniformément sans le brûler à feu moyen-doux.

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle poêle antiadhésive et que cela ne vous dérange pas de dépenser un peu plus, la poêle à frire GreenPan Premiere pourrait être faite pour vous. De plus, si vous aimez Bobby Flay et que vous ne pouvez pas en avoir assez de ses émissions Food Network, vous voudrez probablement envisager cette casserole. Ses capacités antiadhésives sont à égalité avec la meilleure poêle antiadhésive que nous ayons testée; cependant, la poêle à frire GreenPan Premiere coûte plus du double du prix de notre poêle antiadhésive préférée.

Même si vous n’êtes intéressé que par les ustensiles de cuisine GreenPan Premiere pour le statut de célébrité, la poêle à frire de 10 pouces sera à la hauteur des revendications d’excellence de Bobby Flay et vous ne serez probablement pas déçu. De plus, le chef Bobby a des plans de brunch du week-end pour vous et ces casseroles, si vous décidez d’acheter.

