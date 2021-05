Critique de «  La Piscine  »: des personnes jolies et riches qui se comportent mal

«La Piscine», réalisée en 1969, est surtout connue aux États-Unis pour son remake, «A Bigger Splash» 2016 frivole et frivole de Luca Guadagnino. La sortie d’une restauration immaculée de l’original, réalisée par Jacques Deray et mettant en vedette Alain Delon, Romy Schneider, Maurice Ronet et Jane Birkin, devrait renforcer la réputation de ce film saisissant. Schneider et Delon jouent Marianne et Jean-Paul, un couple français en vacances dans une spacieuse villa de Saint-Tropez dont la piscine – la «Piscine» du titre – est l’une de ses attractions éminentes. Ils prennent le soleil, s’éclaboussent et se poursuivent autour de la piscine comme s’ils formaient un tout nouveau couple. En fait, ils sont ensemble depuis deux ans. La nudité désinvolte et les allusions de S-et-M dans leur relation suggèrent un thriller érotique dans les premiers jours de sa libération des normes de censure. Mais comme un thriller, c’est une combustion très lente. Dans l’idylle du couple tombe Harry (Ronet), un vieil ami de Jean-Paul et un ancien amoureux de Marianne. Riche pourvoyeur de musique pop, il arrive à la villa dans une Maserati hargneuse avec une surprise en remorque: sa fille adolescente Penelope, incarnée par le sifflant et murmure Birkin.

Près de 10 ans après ses rôles phares de Tom Ripley dans «Purple Noon» et de Rocco dans «Rocco and His Brothers», tous deux en 1961, Delon a conservé chaque iota de son ultra-sensualité. Dans les rôles dramatiques, l’acteur, malgré sa finesse sexy, tend vers une solennité, et cela lui va bien ici. Jean-Paul, un écrivain raté qui est maintenant un directeur de la publicité, est un puzzle maussade avec un soupçon de menace.

Schneider et Birkin réussissent bien en tant que femmes indépendantes qui sont néanmoins jouées comme des pions par les mâles. Mais Ronet s’en va presque avec la photo. Le grand sourire de Harry est compensé par un sourcil levé de dérision à peine visible, et sa manipulation passive-agressive de Jean-Paul est effrayante. Les jolies personnes qui se comportent mal dans de beaux décors est quelque chose que nous ne voyons pas autant au cinéma qu’auparavant. Il s’agit d’une classe de maître dans le sous-genre et d’une profondeur inhabituelle. (Deray a travaillé sur le scénario avec le prolifique Jean-Claude Carrière, décédé récemment). Dans le dernier tiers du film, Jean-Paul montre un sadisme choquant. Une fois que Jean-Paul et Marianne sont exilés de leur Eden métaphorique, ils restent entièrement habillés pour le reste de l’image, et la palette de couleurs du film devient plus automnale. De jolies nuances comme celles-ci font de «La Piscine» une expérience cinématographique à la fois agréable et déconcertante. La Piscine

Non classé. En français, sous-titré. Durée: 2 heures 2 minutes. Au Film Forum à New York. Veuillez consulter Les lignes directrices décrit par les Centers for Disease Control and Prevention avant de regarder des films dans les cinémas.