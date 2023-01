Critique de la piscine à débordement : Body Trouble

Pendant quelques secondes, au début du troisième long métrage de Brandon Cronenberg, “Infinity Pool”, il n’y a rien d’autre qu’un écran vide et une question féminine chuchotée. La femme est Em Foster (Cleopatra Coleman), et il est clair que son mari, James (Alexander Skarsgard), a parlé dans son sommeil. Deux des mots que nous entendons sont «mort cérébrale» et, à mesure que le film avance, ils ressemblent de plus en plus à un avertissement. Riche mais misérable, le couple est venu dans une station balnéaire haut de gamme sur une île fictive, leur mariage aussi calmé que l’inspiration artistique de James. Des années plus tôt, il a écrit un roman mal évalué, son incapacité à suivre – et un style de vie financé par le père d’Em – provoquant frustration et distance conjugale. L’ennui est atténué de manière inattendue par une invitation à rejoindre deux invités européens, Gabi et Alban (Mia Goth et Jalil Lespert), lors d’une excursion interdite à l’extérieur de l’enceinte étrangement fortifiée de la station. Qu’est-ce que les barbelés et les portes fortement gardées essaient exactement de garder à l’extérieur ? Ce n’est probablement pas ce que vous pensez : Cronenberg a jusqu’à présent été moins curieux des menaces extérieures que de tout danger qui se cache en nous. Ainsi, lorsqu’un accident de voiture laisse un insulaire mort et James en garde à vue, et qu’on lui propose un choix horrible – accepter l’exécution ou payer pour qu’un double meure à sa place – sa décision le transformera ou simplement activera une pourriture qui couvait tout le long.

Le hic, c’est que James doit observer le meurtre. Et ce n’est que le début d’un film que certains pourraient considérer comme dépravé, même si ses images étonnamment explicites, y compris une orgie fantasmagorique, peuvent parfois détourner l’attention de son talent artistique rusé. Trempé dans une atmosphère de terreur implacable, “Infinity Pool” travaille ses angles de caméra inclinés et sa partition insistante et lourde de tambours pour un effet transperçant. Et lorsque James rejoint une cohorte de riches fêtards drogués, tous membres de longue date du programme de sortie de prison pour un prix de l’île, sa haine de soi monte en tandem avec la brutalité croissante du groupe.