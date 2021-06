Je ne veux pas dire que Matt Logelin, le technicien de Minneapolis et habitant à Boston joué par Hart, est autre chose que le gars sympa et le père consciencieux que « Fatherhood » fait de lui. Idem pour le vrai Matt Logelin, auteur des mémoires « Deux bisous pour Maddy » sur lequel est basé ce film, réalisé par Paul Weitz à partir d’un scénario qu’il a écrit avec Dana Stevens. Le problème est que Weitz, Stevens et Hart sont si désireux de protéger Matt de tout soupçon de jugement ou de conflit qu’ils sont sur le point de lui refuser une personnalité.

Il faut un certain effort pour rendre Kevin Hart fade, et il est parfois autorisé à aboyer de sarcasme ou à faire preuve d’humour au milieu des larmes, des sourires et des blagues bien trop faciles sur la difficulté de construire un berceau, d’installer un siège d’auto , dépliez une poussette et changez une couche. Quand il est vif avec ses amis ou irritable avec sa belle-mère, tout le monde des deux côtés de la caméra – et de l’écran – est prompt à trouver des excuses. Au bout d’un moment, cette sollicitude devient indiscernable de l’apitoiement sur soi.

L’histoire commence alors que Matt lutte pour trouver ses mots lors des funérailles de sa femme, Liz (Deborah Ayorinde), puis revient sur les jours qui ont précédé la naissance de leur fille, Maddy, et la mort de Liz. Les grands-parents du bébé l’exhortent à retourner dans le Minnesota, où ils vivent tous, mais il insiste pour rester à Boston et élever Maddy seul. Il a deux amis maladroits, un collègue bizarre (Anthony Carrigan) et un Don Juan maladroit (Lil Rel Howery), qui restent aux côtés de leur copain et résistent à ses coups parfois cruels.

L’une des forces de Weitz en tant que réalisateur – évidente dans « About a Boy », « In Good Company » et « Grandma » – est son talent pour rendre la gentillesse intéressante. C’est un sentimental aux yeux secs, doux dans ses moqueries et peu enclin à désigner des méchants. Tout le monde dans ce film est décent, ce qui est beau à sa manière mais aussi abrutissant. Il y a un murmure de tension entre la mère de Matt et Liz, Marian (Alfre Woodard), une histoire pour la plupart tacite d’aversion mutuelle qui menace de dégénérer en conflit.

De même, la relation entre Matt et Maddy – qui à mi-chemin du film est soudainement 5 et jouée par la charmante et espiègle Melody Hurd – est aussi lisse et ordonnée que du carrelage fraîchement installé. Il y a des invocations du désordre inhérent à la parentalité, mais les déversements sont épongés instantanément.

Contrairement à ce que les manuels de scénarisation vous diront, l’absence de conflit dramatique n’est pas nécessairement un défaut. Mais il doit y avoir autre chose dans lequel le spectateur s’enfonce, que ce soit le flux et la frénésie de la vie quotidienne ou les contours psychologiques des individus et des relations. Malgré la direction sensible de Weitz et une superbe distribution – dont Frankie R. Faison en tant que mari patient de Marian, DeWanda Wise en tant qu’intérêt amoureux patient de Matt et Paul Reiser en tant que patron patient – ​​« Fatherhood » ne peut pas tout à fait tenir ses promesses.

