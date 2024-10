Critique de « La Máquina »: Gael García Bernal et Diego Luna donnent un coup de poing

Dans « La Máquina », une série en espagnol diffusée mercredi sur Hulu, Gael García Bernal incarne Esteban Osuna, surnommé La Máquina, un boxeur d’âge moyen en fin de carrière et prêt pour autre chose.

Mis KO avant le premier carton, Esteban a un portefeuille bien rempli de défis sportifs : outre ses capacités défaillantes mais toujours impressionnantes, il est alcoolique (bien que sobre quand on le rencontre) et a commencé à avoir des hallucinations, ce qu’il cache de son médecin curieux et ex-femme inquiète et sympathique, Irasema (Eiza González), une journaliste sportive qui préférerait que leurs deux jeunes fils ne se retrouvent pas avec un légume pour père.

Le manager codépendant et meilleur et plus vieil ami d’Esteban, Andy (Diego Luna), qui à son tour tient Esteban dans l’ignorance au sujet d’un marché faustien qu’il a conclu des années auparavant et qui, comme c’est le cas pour de tels contrats, est également tenu dans l’ignorance. est revenu pour les mordre tous les deux.

Après avoir remporté de manière inattendue un match revanche contre le boxeur qui l’a mis KO, Esteban est poussé par Andy, lui-même menacé, à accepter un match contre l’actuel champion des poids welters, dont aucun téléspectateur ne s’attendrait à ce qu’il se déroule bien. Esteban, lui, n’en est pas si sûr.

«J’ai fini», dit Esteban.

« Juste un de plus », plaide Andy.

«Je veux grossir. Je veux manger tout ce dont j’ai envie. Je veux être heureux, tomber amoureux.

Irasema, quant à lui, se demande pourquoi « il y a eu plus de KO au cours des cinq dernières années qu’au cours des 20 précédentes » et commence à enquêter. Elle interviewe un vieux boxeur atteint de démence, qui prononce des chiffres apparemment aléatoires que tout spectateur reconnaîtra immédiatement comme étant porteurs d’une signification sombre.

En parcourant les dossiers de son défunt père, également journaliste de boxe, Irasema tombe sur un enregistrement dans lequel il dit que la boxe, étant « la définition des moments culturels de notre époque… peut influencer les élections d’un pays, et si vous influencez cela, vous contrôlez les marchés boursiers, les finances, tout. Si vous examinez la question en profondeur, vous commencez à voir des tendances dans les chiffres, depuis le KO jusqu’au prix du gaz en Chine. Hmmm.

À l’écran, les histoires de boxe – drames et comédies – précèdent le cinéma parlant. Charlie Chaplin, Buster Keaton et Harold Lloyd les ont tous réalisés. C’était un genre populaire dans les années 30, 40 et 50 ; beaucoup, sinon la plupart, de ces films impliquent un élément criminel, avec des racketteurs truquant des combats et des boxeurs plongeant ou se mettant en danger en refusant de plonger.

Terry Malloy de Marlon Brando, dans « Sur le front de mer » aurait pu être un concurrent s’il n’avait pas accepté de se battre. John Garfield, dans « Body and Soul », nommé le plus grand film de boxe de tous les temps en 2014 par le Houston Boxing Hall of Fame, a choisi de ne pas se battre. « Requiem for a Heavyweight », réalisé à l’origine pour la télévision et plus tard pour un film, aborde les thèmes de l’âge et des lésions cérébrales. Dans « The Harder They Fall », le dernier film d’Humphrey Bogart, un boxeur ne se rend pas compte que toute sa carrière est figée. Je ne sais pas si Luna, Bernal et compagnie ont étudié ces films en créant « La Máquina » – ces tropes sont tous fermement ancrés dans l’imaginaire culturel – mais vous pouvez en trouver des échos dans cette série.

Une organisation obscure se cache derrière « La Máquina » et le mystère devient secondaire par rapport à l’histoire sportive. De gauche à droite : Sixto (Jorge Perugorría), Andy Lujan (Diego Luna), Esteban Osuna (Gael García Bernal), Viejo Comisionada del Boxeo (Fermín Martínez) et Protasio (Mercito Gesta). (Cristian Salvatierra / Hulu)

Bien entendu, l’introduction de l’élément criminel exerce une pression supplémentaire sur les personnages, au-delà de la question de savoir si un outsider triomphera ou si un concurrent échoué reviendra. Pourquoi il fallait qu’il s’agisse d’une mystérieuse organisation omnipotente, je ne sais pas ; peut-être que de simples vieux racketteurs et des joueurs véreux se sont sentis insuffisamment infâmes pour alimenter une histoire de boxe en 2024. À mesure que « La Máquina » continue, l’histoire sportive devient secondaire par rapport au mystère – dont personne ne connaît le qui et le pourquoi.

Je suppose que « La Máquina » ne fait pas seulement référence au surnom d’Esteban – lorsqu’on lui demande pourquoi il s’appelle ainsi, il répond : « Honnêtement, je ne sais pas » – mais aussi à tout mécanisme obscur dans lequel il est pris au piège, qui met en danger non seulement sa propre vie. La vie d’Andy mais aussi celle de leurs proches et associés. C’est le genre d’organisations obscures super puissantes que nous connaissons dans les films de James Bond et autres – peut-être que ce sera le cas. Ernst Stavro Blofeld tirer les ficelles, le chat blanc et tout ; ça pourrait tout aussi bien l’être.

Développé à partir d’une idée de Luna et Bernal – amis, comme Esteban et Andy, depuis l’enfance et co-stars au fil des années, en commençant par « Y tu mamá también » – avec Marco Ramirez comme showrunner et Gabriel Ripstein à la réalisation, c’est un film étrange, mais pas un amalgame compliqué de genres et de tons. C’est une histoire de sport, un thriller complotiste, un mystère, un drame familial et deux ou trois variétés d’histoire d’amour. C’est simple, satirique, un peu sentimental. Cela peut devenir particulièrement bizarre quand il s’agit d’Andy, avec ses vêtements de dandy, son régime de beauté qui déforme le visage (Luna est difficile à reconnaître), ses affirmations et ses entraînements de samouraï et sa relation tout à fait trop étroite avec sa mère (Lucía Méndez).

Esteban (Gael García Bernal) ressent une romance avec Zamira (Dariam Coco). (Nicole Franco / Hulu)

D’autres scènes, entre Esteban et son ex-femme, Esteban et Andy, Esteban et ses fils et Esteban et son entraîneur, Sixto (Jorge Perugorría), sont écrites avec une grande délicatesse et une émotion authentique ; malgré toutes ses erreurs, le boxeur est une personne douce et Bernal réalise une belle performance – vous voulez emménager à côté de lui.

Heureusement, il vit une romance avec une danseuse (Dariam Coco) qu’il rencontre lors d’une fête – elle n’a jamais entendu parler de lui, elle est jeune et intacte, à notre connaissance – même si elle disparaît de la vue, peut-être pour être réanimée. dans un épisode final encore inédit (cinq sur six ont été proposés pour révision), mais étant donné la teneur de la série, on espère que cela ne fera pas seulement d’elle une victime potentielle.

Vous pouvez raconter encore et encore des histoires sur des gens – des histoires d’amour, des histoires de famille, des histoires de guerre, etc. – sans vous répéter, car chaque personnage apporte des possibilités différentes à une situation. Mais les contes de conspiration, quelle que soit leur présentation, sont fondamentalement les mêmes ; ils n’ont pas de personnalité, pas de cœur et une version des mêmes objectifs limités (argent, pouvoir), et même s’ils peuvent être intelligents, ils sont aussi un peu stupides.

Je ne dis pas que Luna, Bernal et compagnie n’auraient pas dû emprunter cette voie – chacun peut créer l’art qu’il veut ou est autorisé à faire – mais même si cela est censé alimenter le drame, la conspiration (quoi qu’il en soit être) est l’élément le moins convaincant d’une série très riche ; en effet, avec un montage astucieux, vous pourriez supprimer ce scénario tout en conservant une série de premier ordre sur l’amitié, l’amour et le temps. Quand « La Máquina » ne veut pas vous effrayer, elle peut être très belle, réelle, émouvante et délicieuse.