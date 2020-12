Cassie de Mulligan est présentée dans un bar, l’air très en état d’ébriété lorsqu’un client lui propose de l’aider à rentrer chez elle. Son apparence, cependant, est en fait une ruse élaborée, conçue pour attirer les hommes et dispenser un appel au réveil vivifiant dans le processus.

Qu’est-ce qui motive Cassie et qu’est-ce que son engagement à poursuivre cette croisade a fait à sa vie autrefois prometteuse? C’est le mystère sous-jacent du film de la scénariste-réalisatrice Emerald Fennell. Près de 30 ans, Cassie travaille comme barista, à peine la vie que ses parents concernés (Jennifer Coolidge et Clancy Brown) envisageaient avant que son attitude et ses perspectives ne changent brusquement.

Cassie renoue également avec d’anciens camarades de classe – joués par Bo Burnham et Alison Brie – en pointant vers une fin de partie particulière qu’elle a en tête. Cela offre également la perspective de trouver des options qui pourraient détourner son chemin périlleux, qui rappelle la vieille scie sur le prix de consacrer sa vie à la vengeance.

Il convient de noter que « Promising Young Woman » n’est que le dernier film à explorer ces thèmes depuis la vague de couverture #MeToo qui a balayé les médias, avec « The Assistant » de cette année représentant une exploration plus frontale d’hommes puissants abusant de leur statut. .

L’accent troublant ici, plutôt, implique les choses terribles que les gars apparemment ordinaires peuvent faire quand ils pensent que personne ne regarde et qu’ils peuvent s’en tirer – Cassie les forçant non seulement à voir la victime, mais à regarder d’un air sévère. miroir et se considèrent comme des prédateurs.

Mulligan (dont les crédits incluent « An Education » et « Mudbound ») fait improbablement fonctionner le personnage comme une sorte de super-héros de type Harley Quinn, créant un sentiment nauséabond de tension et de menace. Cassie a peu de patience pour les hommes qui se rabattent sur la défense «Mais j’étais plus jeune alors», la question étant de savoir si elle est descendue trop loin dans ce terrier secret pour en ressortir.

C’est un film qui laissera probablement les gens penser – un bavard, comme on dit – et c’est tant mieux. Les réserves se résument au ton et à la cohérence du mélange d’obscurité et d’humour, et à une fin imparfaite qui ne doit néanmoins pas être gâtée.

Ces plaintes mises à part, le film vaut la peine d’être vu comme un premier long métrage impressionnant réalisé par Fennell (l’actrice-scénariste polyvalente a travaillé sur « Killing Eve » et actuellement co-stars dans « The Crown »), pour l’importante conversation sur le sujet la matière invite et l’intensité brute de Mulligan, qui pourrait faire des vagues dans la course à l’envers de cette année.

Pourtant, malgré tout ce que le film a à offrir, « Promising Young Woman » ne tient pas sa promesse. C’est un problème courant avec un tel exercice lorsque vous ne tenez pas tout à fait l’atterrissage.

« Promising Young Woman » débute le 25 décembre dans les salles de cinéma. Il est noté R.