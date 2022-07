Critique de la “Honor Society”: la coquille cynique du stratège de l’Ivy League est fissurée

Il existe une espèce de romans pour jeunes adultes – et leurs adaptations cinématographiques qui en découlent – ​​qui porte la sophistication sur sa manche. Principalement dans le but de démontrer que la sophistication ne sauvera pas l’âme adolescente angoissée – voir “Les avantages d’être une giroflée”. Dans la comédie romantique pour adolescents, la sophistication se manifeste généralement dans un flux quasi infini de références à la culture pop.

“Honor Society”, réalisé par Oran Zegman à partir d’un scénario de David A. Goodman, sort de la porte avec une sophistication formelle et thématique si éblouissante qu’il vous faudra peut-être un certain temps pour réaliser qu’il s’agit en fait d’un film pour jeunes adultes. Le personnage principal implacablement motivé, Honor (Angourie Rice, dont vous vous souvenez peut-être de “The Nice Guys”, terriblement attrayant tout au long), méprisant sournoisement ses parents de la classe ouvrière, a créé un personnage impitoyablement concentré sur la sortie de son un cheval ville et à Harvard. Un endroit où “les gens médiocres ont des opportunités démesurées”, dit-elle à la caméra.