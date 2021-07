Critique de « La guerre de demain »: Future Schlock

Dan croit également que sa vie a un but spécial, tout comme « The Tomorrow War », le spectacle de voyage dans le temps de Chris McKay dans lequel les clichés pleuvent aussi vite et aussi furieusement que les balles. En 2051, une civilisation extraterrestre est en train d’engloutir l’humanité, nécessitant un contingent mondial de citoyens d’aujourd’hui qui « sauteront » dans le futur pour se joindre à l’effort de guerre. Ce processus – qui ressemble à Rapture, sauf que la destination est l’enfer au lieu du paradis – jette les conscrits terrifiés sur une plage post-apocalyptique de Miami. De là, Dan et une poignée de confrères (dont un amusant Sam Richardson et Mary Lynn Rajskub) se battent contre une multitude d’effets spéciaux pour atteindre un laboratoire sous-marin où une scientifique militaire (Yvonne Strahovski) développe une toxine anti-extraterrestre.

« Nous sommes vous 30 ans dans le futur », annonce leur leader à la foule abasourdie. « Vous êtes notre dernier espoir. » Tenant compte de l’appel est un professeur de biologie du secondaire nommé Dan Forester (Chris Pratt). Dan a une épouse adorée (Betty Gilpin), une jeune fille adorée (Ryan Kiera Armstrong) et – parce que les héros d’action se lancent rarement dans un massacre sans blessure psychologique non guérie – le père séparé requis (JK Simmons).

Sucer des idées de tout le spectre de la science-fiction – « Alien », « Edge of Tomorrow », « Starship Troopers », « Jumper », pourrais-je continuer – le scénario de Zach Dean devient de plus en plus ridicule de minute en minute. Les gens sont lancés dans le chaos sans formation de base (le personnage de Richardson ne peut même pas charger une arme à feu). Et lorsque sauver le monde nécessite l’aide d’un volcanologue, la seule option est un garçon de 12 ans. (Cependant, Dean mérite un crédit pour un complot qui fait à la fois allusion au réchauffement climatique et insiste sur le fait que les scientifiques seront notre salut.)

Quant aux extraterrestres, il nous reste presque une heure avant d’en voir un : blanchis, tentaculaires et au maximum de dents, ils sont tellement agressifs que c’est un soulagement d’apprendre que, comme le Créateur, ils ne sont actifs que six jours par semaine. C’est à peu près aussi long que cet assaut de 140 minutes, avec son dialogue cru (« Nous sommes de la nourriture, et ils ont faim »), une partition survoltée et des personnages si stéréotypés qu’ils pourraient aussi bien être des figurines de boîtes de céréales. « The Tomorrow War » fait le pari que son flash nous aveuglera sur sa vacuité. Et pourquoi pas? Cela a fonctionné pour « Avatar ».

La guerre de demain

Classé PG-13 pour la mort, la destruction et les abus extraterrestres. Durée : 2 heures 20 minutes. Regardez sur Amazon.