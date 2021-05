Critique de «  La femme à la fenêtre  »: Ne soyez pas mon voisin

«La femme dans la fenêtre» évoque deux états émotionnels largement associés à la pandémie de Covid-19: l’envie immobilière et la condition de dérive mélancolique que certains psychologues qualifient de languissante. La résonance est purement accidentelle, puisque cette adaptation d’un roman de 2018 de JA Finn, réalisé par Joe Wright («Atonement»), devait initialement sortir en salles en 2019. Pour faire une histoire courte, elle est tombée entre les mailles du filet de la Fusion Fox-Disney et débarque chez Netflix, où il se sent curieusement chez lui.



En parlant de maison, le Dr Anna Fox (Amy Adams) vit dans une très belle maison – une grosse pierre brune sur un bloc calme à Harlem. Anna, dont le mari (Anthony Mackie) et la jeune fille (Mariah Bozeman) sont ailleurs, souffre d’agoraphobie aiguë et d’anxiété chronique, qu’elle soigne avec des poignées de pilules et de grands verres de vin rouge. Son psy (Tracy Letts, également crédité du scénario) fait des visites à domicile, et bientôt beaucoup d’autres personnes interrompent la solitude d’Anna. Son locataire du rez-de-chaussée (Wyatt Russell), une paire de détectives (Brian Tyree Henry et Jeanine Serralles) et des membres d’une famille en difficulté qui vient d’emménager de l’autre côté de la rue.

Comme beaucoup d’entre nous, Anna répond à l’ennui de son existence en regardant de vieux films, dont celui d’Alfred Hitchcock. « Fenêtre arrière » et des thrillers qui se sentent un peu sur le nez compte tenu de son état psychologique et de ses inclinations voyeuristes. Comme le personnage de Jimmy Stewart dans «Rear Window», elle pense avoir été témoin d’un meurtre, et la question est de savoir si elle ou le mystère va se dévoiler en premier.

Ce devrait être une question plus intéressante. «The Woman in the Window» (qui partage son titre avec un Fritz Lang noir de 1944) n’est pas simplement une autre médiocrité de genre en streaming direct. C’est une médiocrité de genre haut de gamme, avec de nombreux noms impressionnants attachés. Bruno Delbonnel a été directeur de la photographie. Danny Elfman a écrit la partition. Gary Oldman, Julianne Moore et Jennifer Jason Leigh sont parmi ceux qui se présentent à la porte d’entrée, avec le jeune acteur surdoué Fred Hechinger. Le résultat est quelque chose qui ressemble et sonne par intermittence à un bon film sans jamais en être un. Ce n’est pas un phénomène rare de nos jours, car la télévision de prestige, la réalisation de films en studio et l’industrie de l’édition convergent pour produire des produits sur papier glacé qui sont attrayants en partie parce qu’ils ressemblent à des choses que les gens se souviennent aimer à un moment donné. « La femme dans la fenêtre » ressemble à d’autres thrillers psychologiques sur les femmes en détresse – y compris le récent « Things Heard & Seen » original de Netflix – sans être terriblement excitant ou psychologiquement perspicace. Il serait particulièrement gauche de gâcher l’intrigue parce que l’intrigue est tout ce qu’il y a: une série mécaniste de feintes et de tirages de tapis menant à une séquence d’action culminante qui est remarquable par sa négligence et son manque de conviction. Jusque-là, Adams fait ce qu’elle peut pour apporter cohérence et crédibilité à une histoire qui n’a pas la sienne. Elle a le don de jouer des personnages compétents et intelligents assiégés par des démons intérieurs et des pressions externes – des femmes sur le point qui sont à la fois sympathiques et un peu effrayantes – mais ses projets récents ont exploité cette compétence plutôt que de l’étendre. Wright, pour sa part, ne peut pas invoquer l’esprit ou la méchanceté pour rendre l’épreuve d’Anna dérangeante ou amusante. Si vous avez épuisé les autres options disponibles, vous pouvez certainement vous verser du merlot et de la vadrouille dans le salon pendant que ce film joue en arrière-plan. Nous y avons tous été. Mais à mon avis professionnel, vous pourriez au moins envisager de sortir de la maison. La femme à la fenêtre

Classé R. Durée: 1 heure 40 minutes. Regardez sur Netflix.