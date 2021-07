Critique de «La dernière lettre de votre amant»: histoire de la relation

Adapté par Nick Payne et Esta Spalding du long roman du même nom de Jojo Moyes en 2010, « The Last Letter » est une version compressée de l’épopée romantique qui élimine tous les aspérités, et avec eux, les sentiments nostalgiques et langoureux qui incontrôlables passion implique. En bref, il dissimule trop efficacement plusieurs intrigues pour avoir un impact émotionnel important. Ce qui reste, ce sont principalement des beats génériques.

Pourtant, la formule est assez captivante et son attrait vintage du milieu du siècle – les chapeaux de boîte à pilules, les foulards et les soirées chics – est particulièrement séduisant.

En fin de compte, le passé et le présent convergent, ne donnant pas une leçon sur la façon dont des femmes radicalement différentes surmontent leurs histoires douloureuses, mais une fin heureuse sur le pouvoir universel de l’amour – ou autre.

La dernière lettre de votre amant

Non classé. Durée : 1 heure 50 minutes. Regarder sur Netflix.