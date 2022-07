Critique de la “DC League of Super-Pets”: #ReleaseTheLassieCut

La comédie familiale animée “DC League of Super-Pets” part de ce qui peut être décrit comme une prémisse “sûr, pourquoi pas”: Superman a maintenant un Labrador retriever nommé Krypto le Super-Dog, exprimé par Dwayne Johnson, qui combat le crime et dispose de pouvoirs spéciaux. Le film combine les conventions d’un blockbuster de bande dessinée avec les tropes d’un film d’animaux parlants, ce qui en fait quelque chose comme “Justice League” rencontre “Shrek” – grand, fort et plein d’action explosive mais avec un ton irrévérencieux et joculaire. Le réalisateur, Jared Stern, était un écrivain de “The Lego Batman Movie” (2017). Comme ce film, celui-ci passe beaucoup de temps à se moquer doucement de son matériel source de super-héros. Lorsque Lulu (voix de Kate McKinnon), cobaye maléfique et méchante mégalomane de l’histoire, capture Clark Kent (John Krasinski), elle ridiculise le déguisement bâclé de son alter ego : « Une moustache, peut-être, mais pas de lunettes !

Le film semble clairement destiné aux jeunes enfants qui vénèrent les super-héros et adorent les animaux. Il est à son plus grand succès lorsqu’il laisse simplement ses pistes, Krypto et un autre chien nommé Ace (Kevin Hart), mettre un tour sur les trucs de base de bowwow – comme dans une première scène impliquant un jeu de récupération volant à travers la ville. Plus déconcertant sont les efforts constants du film pour apaiser les adultes du public. Qu’est-ce que les enfants sont censés faire des références à “The Great British Bake Off” dans un running gag ? Et que pourraient-ils trouver d’amusant dans un clin d’œil prolongé et monotone à “The Warriors” (1979) ? Cette marque de riffs archi-baseball est un fléau pour les films familiaux modernes, présents dans presque tous les films d’animation avec un casting de stars. Mais c’est particulièrement grinçant livré par Johnson et Hart, qui, malgré le talent vocal dont ils ont fait preuve dans le passé, donnent deux des performances vocales les moins inspirées de mémoire récente.

DC League of Super-Pets

Classé PG. Durée : 1h46. Dans les théâtres.