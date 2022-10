Critique de la “DC League of Super-Pets”: Câpres canines avec The Rock et Kevin Hart

Nous sommes bombardés de films de super-héros depuis des années, mais il y a encore de la vie dans le vieux chien – en particulier, nous avons atteint le point où même le toutou de Superman obtient son propre film. DC League of Super-Pets, disponible pour regarder et diffuser à la maison maintenant, déchaîne le chaos canin sur le genre des super-héros dans une aventure familiale mettant en vedette Dwayne “The Rock” Johnson, Kevin Hart et un tas d’autres stars.

Coloré et idiot pour les enfants (et juste assez conscient de soi pour que les adultes rient avec), DC League of Super-Pets est sorti en salles en juillet et est maintenant disponible en numérique. Il est également diffusé maintenant aux côtés d’autres super-films DC comme Le Batman ou La Ligue des Justiciers de Zack Snyder sur HBO Max. Et il est maintenant disponible sur DVD et Blu-ray, avec une date de sortie le 4 octobre.

Ce dernier super-film s’ouvre, inévitablement, sur une origin story. Et bien que nous ayons déjà vu bébé Superman s’échapper de Krypton condamné à plusieurs reprises, cette fois, un adorable chiot accompagne le trajet. Incidemment, aussi adapté aux enfants que soit le film, j’ai remarqué en tant que parent que cette version de l’histoire d’origine est un récit rare qui reconnaît ce que cette expérience traumatisante a dû être pour le petit Kal-El, un bébé effrayé qui pleure.

Heureusement, cela ne cause aucun traumatisme durable (nous ne sommes pas encore arrivés à Batman). À l’âge adulte, Superman et son copain canin Krypto forment un duo parfait pour lutter contre le crime. Les pouvoirs de Krypto correspondent à ceux de Superman, y compris la super-force et la capacité de voler (bien que son identité secrète, Bark Kent, ait moins de succès). Alors qu’ils survolent la ville dorée et ensoleillée de Metropolis, le seul nuage à l’horizon est la jalousie naissante de Krypto à propos de la relation entre Clark Kent et Lois Lane.

Des préoccupations plus pressantes prennent le dessus, cependant, lorsque le dernier stratagème du supervillain Lex Luthor se retourne contre lui et que la Justice League est mise hors de combat aux mains – désolé, les pattes – d’un cobaye surpuissant exprimé par Kate McKinnon.

Oui, c’est aussi idiot que cela puisse paraître – et plutôt amusant. Johnson est prêt à rire en tant que Krypto enthousiaste mais désemparé, tandis que d’autres faits saillants de la bande dessinée incluent les styles de supervillain de McKinnon et Natasha Lyonne en tant que tortue gériatrique cornée et myope.

C’est un truc aéré, mais bien que l’idée soit amusante et loufoque, Super-Pets atteint rarement le genre d’humour imaginatif surréaliste qui le sortirait de la parodie de super-héros familière. Mais des gouttes d’aiguilles tapotantes, quelques rafales d’action non menaçantes et de nombreuses plaisanteries passent. Les blagues pour les parents prennent la forme de clins d’œil aux films DC précédents, comme un chant sur le thème classique de Superman ou une méta référence à la trilogie Dark Knight, mais c’est assez sain et bon enfant pour les jeunes enfants.

Warner Bros



Stylistiquement, la Justice League est rendue comme des figurines d’action avec leur milieu serré dans leurs épaules gonflées et leurs mentons saillants. Cette fois, ce n’est pas seulement Aquaman qui est la cible des blagues (bien que j’aimerais voir Jemaine Clement en tant qu’Aquaman en direct), car le jet invisible de Wonder Woman est côtelé à plusieurs reprises et Cyborg est mis hors d’action en le mettant en mode avion. Avec Superman maladroit, John Krasinski continue sa série de jeux de versions alternatives de super-héros classiques (après son tour en tant que Reed Richards de Marvel dans Doctor Strange dans le multivers de la folie). Keanu Reeves prête sa voix à un Batman sans cou et aux yeux exorbités, servant des riffs sur l’angoisse maussade du croisé capé qui sont toujours drôles (même s’ils ne sont pas aussi hilarants que Le film Lego Batman).

C’est dommage que les humains et les animaux domestiques ne puissent pas se parler, donc nous ne faisons pas interagir Krypto et Lois et nous sommes privés des allers-retours comiques entre Johnson et Krasinski. Le double acte de Johnson et Hart est également étrangement assourdi, car le personnage canin de Hart est beaucoup plus froid qu’il ne joue normalement. Cela signifie que nous n’obtenons pas beaucoup des plaisanteries hyperactives dans lesquelles Hart se spécialise lorsqu’il est associé à un homme hétéro comme Johnson (dans Central Intelligence) ou Ice Cube (dans Ridealong) ou Woody Harrelson (dans le film Netflix de cette année L’homme de Toronto).

Super-Pets n’a pas non plus l’impact émotionnel d’un film Pixar, par exemple, ou des films Incredibles, qui couvrent des manigances super-héroïques similaires à l’âge d’or mais avec une tonne de cœur. Au lieu de cela, la leçon de vie ici est un peu confuse: quelque chose à propos de Krypto apprenant à lâcher son propriétaire, sauf que le film est ensuite axé sur le jumelage de tous les animaux de compagnie inadaptés abandonnés avec un propriétaire. Cela me rappelle les derniers films Toy Story, où l’insistance de Woody à servir un enfant a cessé d’avoir un sens en tant que morale de l’histoire.

Ce n’est donc pas Les Indestructibles ou Le film Lego. Mais cette câpre canine de bonne humeur est un moyen décent de passer du temps avec vos chiots un jour de chien cet été.

