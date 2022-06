Critique de la «concurrence officielle»: la folie dans leurs méthodes

La prémisse est qu’un riche industriel (José Luis Gomez), se sentant bleu à l’occasion de son 80e anniversaire, décide de financer un film afin de prolonger son héritage. Il achète les droits d’un roman primé – il ne prend jamais la peine de le lire – et engage une réalisatrice primée, Lola, qui incarne deux hommes de premier plan en tant que frères ennemis. L’un est une star mondiale nommée Felix, qui n’est jamais vue deux fois avec la même petite amie et qui est toujours suivie par le même assistant obséquieux. L’autre, Ivan, est un homme de théâtre, fier de son travail d’enseignant et de ses engagements envers sa femme depuis 28 ans et les plus hauts principes de l’art.

Ces questions surgissent dans « Compétition officielle », un film ludique du duo argentin Gastón Duprat et Mariano Cohn sur le cinéma dans lequel trois puissants acteurs hispanophones dirigent une classe de maître sur la théorie et la pratique de leur métier.

Pendant plus de 20 ans, j’ai passé au moins une partie de chaque semaine à penser aux acteurs, mais ce qu’ils font exactement reste mystérieux pour moi. Une grande performance est-elle le résultat d’une technique, d’un charisme naturel ou d’une réaction chimique unique entre le talent et la matière ? Est-ce que jouer est un exploit sublime de transformation de soi, ou juste une sorte de mensonge fantaisiste ?

La chose la plus importante à savoir sur ces personnes est que le réalisateur est joué par Penélope Cruz, l’idole du box-office par Antonio Banderas et l’acteur de l’acteur par Oscar Martinez . Ce n’est qu’en partie typage : la renommée de Martínez ne s’étend pas aussi loin que celle de Banderas, mais il a remporté le prix du meilleur acteur au Festival du film de Venise en 2016. Cruz est, avec ses nombreux autres cadeaux, une brillante interprète de bande dessinée, et comme Lola, elle marche sur la fine ligne entre cinglé et visionnaire sans perdre de vue l’intégrité du personnage. Son nuage crépu de cheveux roux est lui-même un argument entre inspiration et folie.

Lola est également l’entraîneur, l’arbitre et le public du match en cage qui se développe entre Ivan et Félix, dont le respect professionnel l’un pour l’autre est indiscernable du mépris. Ivan, en quelque sorte un homme méthodique, croit que son travail consiste à plonger dans l’âme de la personne qu’il prétend être et à trouver une vérité psychologique qui peut être communiquée au public. Félix est plus du genre à frapper votre marque, à dire votre ligne et à percevoir votre chèque de paie. Quel est le meilleur? La « compétition officielle » est entre leurs approches contrastées, mais c’est aussi un concours d’egos et d’images de soi.

Lola les pousse et les déséquilibre, les faisant à un moment répéter sous un rocher géant suspendu à une grue. Son propre programme esthétique est un peu impénétrable, mais elle obtient des résultats, du moins dans les répétitions auxquelles nous assistons. Les véritables auteurs de la «compétition officielle», Duprat et Cohn, sont beaucoup plus détendus, gardant tout à un ton de farce géniale et discrète avec quelques éruptions de sentiment fort.

En fin de compte, il s’agit d’un film à une blague – un méta-récit de chien hirsute – mais ce n’est pas une mauvaise blague. La production semble avoir été entreprise à une époque de restrictions pandémiques relativement strictes, évidentes dans les décors caverneux, les scènes peu peuplées et la distanciation sociale entre les acteurs. L’austérité a ses avantages : une comédie des coulisses plus chargée n’aurait peut-être pas été en mesure d’offrir une étude aussi fine des acteurs au travail, ou une anatomie aussi sèche et rigoureuse de ce qu’ils font.