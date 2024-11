S’ouvrant sur une citation de l’essai de 1863 d’Henry David Thoreau « La vie sans principe » comprenant les lignes « Considérons la façon dont nous passons notre vie / Ce monde est un lieu d’affaires / Quelle agitation infinie », le film « La Cocina » vise à examiner en profondeur ces concepts et comment le travail peut prendre le contrôle de la vie et balayer bien d’autres préoccupations.

Réalisé par le réalisateur mexicain Alonso Ruizpalacios, qui a adapté la pièce d’Arnold Wesker « La Cuisine » de 1957, le film est une explosion d’énergie furieuse qui sait aussi s’arrêter, avec quelques instants de doux lyrisme en guise de ponctuation. Il s’agit du quatrième long métrage de Ruizpalacios en une décennie environ et cela ressemble à un grand pas en avant, le passage du statut de talent prometteur à celui de quelqu’un qui s’épanouit véritablement en tant que conteur. Même si ce qui est représenté à l’écran devient totalement incontrôlable, il existe un sentiment de sécurité dans la réalisation du film qui en fait l’un des films les plus récents de l’année.

« La Cocina » se déroule dans un grand restaurant de Manhattan connu sous le nom de Grill, qui propose de la nourriture aux touristes à un volume alarmant. L’histoire commence avec la jeune Estela (Anna Díaz) qui franchit la porte latérale avant de s’ouvrir pour se frayer un chemin légèrement vers un poste d’assistante cuisinière. À partir de là, les choses continuent de se produire, alors qu’un événement se déroule dans un autre dans une fuite en avant au milieu du cliquetis incessant des assiettes et des casseroles et de la machine qui crache des tickets de commande sans fin.

Anna Díaz et Raúl Briones dans le film « La Cocina ». (Willa)

L’action tourne bientôt autour de Pedro (un remarquable Raúl Briones), un chef épuisé originaire de la même petite ville mexicaine qu’Estela et qui est le centre charismatique et chaotique de la cuisine. Il a une liaison pas totalement secrète avec l’une des serveuses, Julia (Rooney Mara), qui est tombée enceinte et a rendez-vous pour un avortement plus tard dans la journée entre deux quarts de travail.

Les employés représentent une mini-ONU, certains travailleurs se désignant par leur pays d’origine par des surnoms. (Une nouvelle serveuse corrige à plusieurs reprises les gens en disant qu’elle est dominicaine et non mexicaine.) Leur vie à l’extérieur du restaurant n’a que peu d’importance, une pause dans la ruelle étant le seul moment pour une connexion significative.

Il subsiste un sens strict du territoire et de la hiérarchie puisque les serveuses font leur travail et les chefs font le leur, le tout avec une intensité anxieuse. Le propriétaire fait souvent miroiter une promesse jamais tenue d’aider ses employés sans papiers à obtenir leurs papiers afin de les maintenir au travail. La direction est impatiente de récupérer les 800 $ disparus la veille, et les membres du personnel sont interrogés pour voir si quelqu’un les a volés.

Loin d’être une machine bien huilée, la cuisine est une zone de dysfonctionnement truffée de petites querelles et de petits fiefs ; cela ressemble à un petit miracle que quelque chose soit servi à n’importe qui. Une machine à soda cassée crée une inondation quasi apocalyptique. Finalement, la discorde dans la cuisine se répercute dans la salle à manger et c’est alors que tout le monde sait que les choses sont allées trop loin.

Cela en dit long sur ses talents : même si Julia constitue le noyau émotionnel de l’histoire, Mara ne se démarque pas en tant que star hollywoodienne parmi le reste du casting. Avec ses cheveux filandreux et décolorés et son air las, elle s’intègre parfaitement, tandis que ses pitreries comme un tour avec un briquet ou un rot après avoir bu une bière trop vite sont adorables et attachantes mais masquent aussi quelque chose de troublé et de lutte en dessous.

Rooney Mara dans le film « La Cocina ». (Willa)

En collaboration avec le directeur de la photographie Juan Pablo Ramírez et le monteur Yibrán Asuad – et en tournant en noir et blanc avec des touches de couleur significatives – Ruizpalacios crée un style visuel qui continue de se réinventer jusqu’à la fin, créant un sentiment imprévisible qui correspond à l’intrigue volatile. .

Les comparaisons avec la série télévisée à succès « The Bear », également sur les coulisses d’un restaurant, seront inévitables. Mais « La Cocina » ne s’intéresse essentiellement pas à la nourriture elle-même – la seule chose photographiée avec amour est un simple sandwich – parce que Ruizpalacios se concentre étroitement sur l’agitation infinie du travail lui-même et sur les gens qui essaient juste d’arriver au bout. la journée pour qu’ils puissent revenir pour tout recommencer.