Critique de la chute de la maison Usher sur Netflix : hommage exquis à Poe

Mike Flanagan La chute de la maison Usher n’est pas une adaptation de Edgar Allán La nouvelle de Poe. Il s’agit plutôt d’une réimagination de toute l’œuvre de Poe, un corpus operis ressuscité avec tous les corps disposés sur la table, recevant une nouvelle vie fiévreuse dans le cadre de l’œuvre de Roderick Usher. héritage de malheur.

Le nouveau Netflix de Flanagan série est encadré autour de Roderick (Bruce Greenwood) avouant ses crimes et ceux de sa famille, C.Auguste Dupin. (Dupin, joué ici par Carl Lumbly, est un autre des personnages célèbres de Poe, un détective qui a servi de précurseur aux plus reconnaissables Sherlock Holmes et Hercule Poirot.) Dans cette série, Dupin est un procureur—un procureur de l’État qui a été un chien après Huissier crimes d’entreprise depuis des décennies. Dupin rencontre Roderick à l’huissier famille chez lui, et Usher, poussé par un élan sombre et malin, raconte tout à Dupin.

La série commence aux funérailles de l’enfant de Roderick Usher. Ce n’est pas précis de quel enfant il s’agit, car ils sont tous morts. Chaque membre de l’arbre généalogique a été élagué avec des cisailles vicieuses et brutales. Ses enfants-six, par cinq mères—sont Frédéric, Tamerlan, Victorine, Napoléon, Camille et Prospero. Au fur et à mesure que leurs histoires sont racontées, d’Usher à Dupin, toute la force de la maîtrise de Flanagan se manifeste. En utilisant le cadre d’Usher, il a créé une histoire qui assemble le travail de Poe comme de la chair sur un champ de bataille, une série horrible et traumatisante qui sort de gros couteaux et se coupe encore et encore. À travers les récits obvertis se trouvent des clins d’œil et des clins d’œil à l’œuvre de Poe, un vers d’un poème par-ci, un nom par-là, une métaphore au milieu d’une conversation, créant un tableau de référence, des coléoptères au dos, que les observateurs attentifs peuvent trouver pendant qu’ils regardent. les séries. Le résultat est un spectacle sombreet un thriller d’horreur érotique et fascinant, un g surnaturelotique Succession, queer l’œuvre et écrire une performance obsessionnelle et rituelle.

Beaucoup reconnaîtront l’huissiers’ noms comme personnages des diverses œuvres de Poe—respectivement: Metzengerstein, Tamerlan, L’Enterrement prématuré, Les Spectacles, Les Meurtres de la rue Morgue, et Le masque de la mort rouge. De plus, chaque épisode de la série porte un titre tiré de l’œuvre de Poe : Minuit morne, Le Masque de la Mort Rouge, Le Meurtre de la rue Morgue, Le Chat noir, Le cœur révélateur, Le Bug d’or, La Fosse et le Pendule, et Le corbeau. Flanagan ne cache pas son matériel de référence parce qu’il n’est pas obligé de le faire ; la série est si bonne parce qu’elle embrasse le matériau avant de le mettre dans un étranglement et de le forcer à se soumettre. Les parties les plus magistrales sont celles où les petits rebondissements se produisent…wQuand vous réalisez que Roderick Usher n’est pas seulement Roderick Usher, mais un personnage remplaçant Poe lui-même. C’est une brillante manœuvre qui laissera les téléspectateurs comme moi, qui ont entièrement adhéré au kayfabe, criant sur l’écran.

Flanagan, comme beaucoup d’autres avant lui, « s’est introduit par effraction dans la galerie de Poe » et a utilisé tous les squelettes sur lesquels il a pu mettre la main. Mais au lieu d’une pâle affaire, le résultat est comme si les squelettes étaient les siens au départ, ses corps à déterrer, à disloquer et à reconstituer dans une production macabre de marionnettes des succès les plus grands, les plus étranges, les plus bizarres et les plus fantastiques de Poe. C’est un spectacle qui connaît et prend intimement soin de ses inspirations mais en crée une ménagerie de nouvelle terreur. Le résultat final : wDe merveilleuses petites chimères horribles de l’œuvre de Poe qui sont rendues de manière vivante et prêtes à vous déchirer dès qu’elles sortent de la cage.

Alors que Roderick raconte comment sa famille a connu sa chute, un enfant à la fois, il est hanté par leurs cadavres. Il n’y a ici aucun mystère sur le surnaturel ; c’est un danger clair et présent, une malédiction obsédante, générationnelle, transmise comme un traumatisme, main dans la main vers chaque successeur de la famille. Il décrit le procès contre la société familiale Fortunato, dirigé par Dupin lui-même, et l’horrible spirale de folie qui a commencé quand l’un des huissiers devint tournermanteau. Soi-disant. C’est le début de la fin et les dettes arrivent à échéance. Alors que chaque épisode raconte un décès, toutes les histoires se rejoignent, un réseau enchevêtré de baisers-des enfances, des ambitions et des tensions, liées par la honte érotique et l’avidité économique, se précipitant vers une fin horrible et terrifiante. La série entière n’est rien de moins qu’un chef-d’œuvre.

Certains se souviendront peut-être Le club de minuit, une autre série de Mike Flanagan qui a adapté non seulement le roman titulaire de Christopher Pike, mais a également combiné des nouvelles supplémentaires de Pike en une seule série. Alors que Le club de minuit n’a pas tout à fait été à la hauteur de son principe ambitieux, l’horreur s’accrochant à ses restrictions YA comme des vêtements mal ajustés, il a clairement servi de tremplin pour Flanagan. La structure narrative de La chute de la maison Usher est adapté de manière à Le club de minuit jamais vraiment réussi. Les liens qui unissent les histoires de Poe semblent plus faciles à détacher, et l’utilisation de ces ficelles par Flanagan pour créer un nouveau vêtement semble sur mesure plutôt que standard.

Avec des textes aussi riches sur lesquels s’appuyer et un maître tacticien dans les coulisses, les acteurs sont chargés de donner vie à ces caricatures satiriques, et chacun d’entre eux y parvient. Beaucoup des favoris de Flanagan reviennent…Kate Siegel (Camille), Samantha Sloyan (Tamerlan), Rahul Kohli (Napoléon), Katie Parker (Annabell Lee), Ruth Codd (Juno Usher), Henry Thomas (Frederick), ainsi que Lumbly et Greenwood dans le rôle de Dupin et Roderick. Il y a aussi Mark Hamill, méconnaissable dans le rôle d’Arthur Pym, et apparaît pour la première fois dans l’univers cinématographique Mike Flanagan. Tous ces acteurs livrent l’artillerie de l’horreur philosophique de Flanagan avec une tension de raté qui atterrit comme des coups de feu sur la scène du crime. Le jeu phénoménal des acteurs, parallèlement au bombardement des dialogues de Flanagan, crée cratères suite à des atterrissages en douceur.

Au fur et à mesure que Flanagan crée cette histoire, elle prend le dessus. C’est obsessionnel, rituel, méchant, cela vous coupera le cœur et le remplacera par un cœur nouveau et meilleur. Un cœur moderne, doté de mailles, de micropuces et d’une pompe qui garantira que votre cœur ne cessera jamais de battre. La chute de la maison Usher est un triomphant adaptation des œuvres de Poe, créant un cadavre exquis à partir du corpus d’horreur que nous connaissons et aimons, mais maintenant transformé en une satire opportune et mordante de l’héritage, de l’immortalité et de tous les thèmes que Poe et Flanagan font le mieux.

Les huit épisodes de La chute de la maison Usher sera disponible en streaming le 12 octobre.

Cet article a été écrit lors des grèves WGA et SAG-AFTRA de 2023. Sans le travail des scénaristes et des acteurs actuellement en grève, la série présentée ici n’existerait pas.

