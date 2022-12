Critique de “La baleine”: Problèmes corporels

La taille de Charlie est le symbole directeur du film et le principal effet spécial. Enfermé dans une chair prothétique, Brendan Fraser, qui interprète Charlie, livre une prestation d’une grâce parfois désarmante. Il utilise sa voix et ses grands yeux tristes pour transmettre une délicatesse en contradiction avec la grossièreté corporelle du personnage. Mais presque tout chez Charlie – le bruit de sa respiration, la façon dont il mange, bouge et transpire – souligne son abjection, à un point qui commence à se sentir cruel et voyeuriste.

Basé sur une pièce de Samuel D. Hunter (qui a écrit le scénario), “The Whale” est un exercice de claustrophobie. Plutôt que d’ouvrir un texte lié à la scène, comme le ferait un réalisateur moins confiant, Aronofsky intensifie la stase, le sentiment calamiteux de blocage qui définit l’existence de Charlie. Charlie est pris au piège – dans ses appartements, dans une vie qui a déraillé, et surtout dans son propre corps. Il a toujours été un grand gars, dit-il, mais après le suicide de son amant, son alimentation “est devenue incontrôlable”. Maintenant, sa tension artérielle monte en flèche, son cœur défaille et les simples efforts physiques consistant à se lever et à s’asseoir nécessitent un effort énorme et une assistance mécanique.

Charlie est professeur d’écriture à l’université et ne quitte jamais son appartement. Il donne ses cours en ligne, désactivant la caméra de son ordinateur portable pour que les étudiants ne puissent pas le voir. La caméra, guidée par Darren Aronofsky et son directeur de la photographie, Matthew Libatique, reste également à l’intérieur la plupart du temps. De temps en temps, vous obtenez une vue extérieure du bâtiment peu élevé et terne où habite Charlie, ou une bouffée d’air frais sur le palier devant sa porte d’entrée. Mais ces répits ne font que souligner un sentiment omniprésent d’enfermement.

“The Whale” se déroule sur une semaine, au cours de laquelle Charlie reçoit une série de visites : de son amie et gardienne informelle, Liz (Hong Chau) ; de Thomas (Ty Simpkins), un jeune missionnaire qui veut sauver son âme ; de sa fille adolescente séparée, Ellie (Sadie Sink), et de son ex-femme aigrie, Mary (Samantha Morton). Il y a aussi un livreur de pizza (Sathya Sridharan) et un oiseau qui apparaît parfois devant la fenêtre de Charlie. Je ne suis pas ornithologue, mais mon guide l’identifie comme une métaphore occidentale commune.

En parlant de cela, Charlie n’est pas la seule baleine dans “The Whale”. Son bien le plus précieux est un article d’étudiant sur “Moby-Dick”, dont la paternité est révélée à la fin du film. C’est une belle critique littéraire naïve – peut-être la meilleure écriture du film – sur la façon dont les problèmes d’Ismaël ont obligé l’auteur à penser à “ma propre vie”.

Peut-être que les problèmes de Charlie sont censés avoir le même effet. Il devient le point nodal d’un réseau de traumatismes et de regrets, tour à tour l’agent, la victime et le témoin du malheur de quelqu’un d’autre. Il a quitté Mary lorsqu’il est tombé amoureux d’un étudiant, Alan, qui était le frère de Liz et avait été élevé dans l’église que Thomas représente. Mary, une grande buveuse, a éloigné Charlie d’Ellie, qui est devenue une adolescente bouillonnante.

Tout ce drame éclate en rafales de verbiage et de gémissements théâtraux. Le script submerge la logique narrative tout en exigeant un crédit supplémentaire pour l’honnêteté émotionnelle. Mais la résolution des différents problèmes implique beaucoup de rejet de la faute et d’évasion éthique. Tout le monde et personne n’est responsable; les actions ont et n’ont pas de conséquences. Des sujets du monde réel comme la sexualité, la toxicomanie et l’intolérance religieuse flottent sans lien avec tout sens crédible de la réalité sociale. La morale qui bouillonne à travers les cris (et l’énervement nerveux de la partition de Robert Simonsen) est que les gens sont incapables de ne pas se soucier les uns des autres.

Peut-être? Herman Melville et Walt Whitman fournissent un lest littéraire à cette idée, mais en tant qu’exploration – et argument pour – le pouvoir de la sympathie humaine, “The Whale” est défait par une psychologisation simpliste et un flou intellectuel.