Était-il encore en vie ? Zeman, un homme qui aime le mystère, décide de le découvrir. Alors qu’il monte son expédition à petit budget et à grands espoirs et recrute une équipe d’experts, le geek du film est étonnamment attachant. Des scientifiques enthousiastes s’efforcent d’apposer des traqueurs sur des créatures marines qui s’opposent, et des dispositifs acoustiques glissent sous les vagues, s’ouvrant comme par magie sous la forme d’antennes paraboliques inversées.

Le nom du bateau est Truth, qui n’est que l’un des détails piquants du documentaire maritime de Joshua Zeman, « The Loneliest Whale: The Search for 52 ». Un autre est une coda que le public appréciera de suivre.

Ni lisse ni propulsif, « The Loneliest Whale » combine doucement aventure aquatique et méditation flottante sur l’arrogance environnementale de notre propre espèce. Pendant que le bateau navigue le long de la côte sud de la Californie, Zeman réfléchit à l’histoire sanglante de la chasse à la baleine et au « smog acoustique » qui afflige les océans grouillant de porte-conteneurs claquants. Ce n’est que lorsque nous avons entendu l’album de 1970 « Songs of the Humpback Whale », note-t-il – l’enregistrement de la nature le plus vendu de l’histoire, et pas seulement parce qu’il se marie parfaitement avec l’herbe – que nous avons voulu sauver les baleines. Il n’a guère besoin d’ajouter, si seulement la Terre pouvait chanter.

La baleine la plus solitaire : à la recherche de 52

Classé PG. Durée : 1 heure 36 minutes. Dans les théâtres.