En parcourant l’intrigue dans l’épisode pilote très, très chargé, la série met en vedette Olivia Liang dans le rôle de Nicky Shen, une jeune femme sino-américaine qui, lors d’un voyage en solo en Chine, finit par tomber de la carte et entrer dans un monastère de Shaolin, où elle est formée depuis plus de trois ans.

Après une attaque contre le monastère – et le vol d’une épée inestimable – Nicky rentre chez elle à San Francisco, juste au moment où sa sœur (Shannon Dang) est sur le point de se marier. Son arrivée rouvre de vieilles blessures sur la dynamique familiale, impliquant en particulier sa maman exigeante (Kheng Hua Tan « Crazy Rich Asians »), qui a clairement investi beaucoup d’espoirs et de rêves dans l’avenir prometteur de Nicky.

Pourtant, tout ne va pas bien à Chinatown, avec des forces corrompues qui ont mis en danger l’entreprise de restauration de ses parents (Tzi Ma joue le père de Nicky), menaçant la communauté locale. Si seulement quelqu’un pouvait leur tenir tête, peut-être en battant des groupes d’hommes de main armés, et avait un ex-petit ami (Gavin Stenhouse) qui travaillait dans le bureau du procureur.

Le moment est certainement le bienvenu pour une série qui se concentre sur une famille asiatique-américaine, une avec beaucoup de problèmes conventionnels pour aller avec les plus fantastiques – localiser le méchant qui a volé l’épée susmentionnée au premier rang de ces derniers.

Pourtant, « Kung Fu » – développé par Christina M. Kim sous Greg Berlanti, qui supervise les drames de super-héros de la CW – ressemble moins à un redémarrage qu’à une nouvelle série qui emprunte simplement le titre bien connu et fait tourner une litanie de dramatiques les clichés. (Entre les deux, il y a eu un renouveau syndiqué dans les années 1990.)

Certes, cette évaluation est basée sur un épisode, et il pourrait valoir la peine de rester quelques instants de plus pour voir si les aspects mythologiques s’épanouissent réellement en quelque chose de plus que ce que la première suggère. Sinon, pour paraphraser l’émission originale, il sera temps de partir.

« Kung Fu » lance une mini-vague de premières diffusées en avril, y compris une paire de nouvelles séries cette semaine sur ABC. Parmi ceux-ci, « Home Economics », une sitcom mettant en vedette et produite par Topher Grace, se sent potentiellement plus distinctif que « Rebel », qui met en vedette Katey Sagal en tant que croisée en col bleu sans diplôme en droit inspirée par Erin Brockovich, qui fait partie de ses producteurs .

Informé par une ambiance de « famille moderne », « Home Economics » – qui se trouve également dans la région de la baie – se concentre sur trois frères et sœurs adultes, dont deux (interprétés par Grace et Caitlin McGee) sont à court d’argent, tandis que leur jeune frère (Jimmy Tatro) est inondé de dollars de technologie, vivant dans une maison qu’il a achetée à Matt Damon (oui, ce Matt Damon) avec une vue éblouissante sur le Golden Gate Bridge.

« C’est vraiment … de bon goût, » mentit Tom de Grace en entrant dans l’endroit.

La tension sous-jacente est que Tom, un romancier, travaille sur un livre éclairé par – quoi d’autre? – sa famille folle. Cela ajoute un peu de piquant à ce qui est autrement un exercice assez léger, qui n’exploite pas pleinement l’impact potentiellement intéressant des problèmes de classe et du statut économique disparate sur les rivalités entre frères et sœurs, du moins au début, de manière aussi agressive ou imaginative que possible.

Tout compte fait, le concept et le casting sont prometteurs. Mais alors qu’il présente une famille moderne, à première vue, «l’économie domestique» n’est pas une «famille moderne».

« Kung Fu » et « Home Economics » seront diffusés en première le 7 avril à 20 h et 20 h 30 HE, respectivement, sur CW et ABC.