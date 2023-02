Critique de “Knock at the Cabin”: M. Night Shyamalan frappe à nouveau avec des sensations fortes de B-Movie

Toc Toc! Qui est là? Pourquoi, c’est M. Night Shyamalan avec Knock at the Cabin – un autre bon moment nerveux au cinéma, dans les salles maintenant.

Depuis que le long métrage révolutionnaire de Shyamalan, The Sixth Sense, a généré la ligne inoubliable “Je vois des morts”, le scénariste-réalisateur s’est spécialisé dans la narration d’histoires avec un crochet brutalement simple, conçu pour vous déstabiliser et rester longtemps après le visionnage. Son dernier film, Knock at the Cabin, est basé sur le roman de Paul G. Tremblay, La Cabane du bout du monde, et s’accompagne d’une prémisse troublante : que sacrifieriez-vous pour sauver le monde ?

Ouverture dans un mois de janvier calme encore dominé par Avatar conquérant au box-office: la voie de l’eau, Knock at the Cabin prend le plus grand des dangers – la fin du monde – et le réduit à un microcosme sauvagement intime. Le jeune enfant Wen (Kristen Cui) profite de vacances dans une cabane isolée lorsqu’un homme énorme en manches de chemise sinistres (Dave Bautista) sort des bois et fait allusion à une horrible proposition. Wen et ses parents adoptifs, Eric et Andrew (Jonathan Groff et Ben Aldridge), se retrouvent pris au piège avec un groupe de fanatiques animés par des visions cauchemardesques.

Certains films utiliseraient cette configuration comme tremplin pour une horreur de survie dans laquelle la famille est obligée de se défendre contre d’étranges intrus dans des séquences d’action palpitantes. Mais l’histoire va dans une direction différente, plus axée sur les personnages et troublante. Les méchants sont à la fois apologétiques et apocalyptiques, présentant leur défi avec une politesse déconcertante.

Dave Bautista est excellent en tant que chef du gang des sociopathes honteux. C’est un monolithe menaçant, un cauchemar physique plein de cadres dont l’implacabilité est rendue d’autant plus terrifiante par sa sensibilité. Il est beaucoup plus effrayant ici qu’il ne l’était en tant que méchant unidimensionnel lié aux muscles de Bond dans Spectreet il s’appuie sur la vulnérabilité silencieuse et voleuse de scène que nous avons vue dans Coureur de lame 2049.

Rupert Grint (l’ancienne star de Harry Potter de la récente série Apple TV Plus de Shyamalan, Servant) est également superbe en tant que redneck nerveux et frémissant, ajoutant une dose de volatilité violente au mélange. Nikki Amuka-Bird et Abby Quinn ont des rôles moins importants, mais ils fournissent un peu de cœur et même quelques rires au milieu de l’horreur croissante.

En surface, Knock at the Cabin est une histoire d’horreur oppressante qui vous met dans la peau d’une famille kidnappée. Des portes-fenêtres fragiles et grandes ouvertes de la cabine au moment où le père est pris dans une chemise de nuit, la famille est douloureusement vulnérable. Surtout, la présence d’un jeune enfant fera grimacer les parents (surtout s’ils ont lu le livre).

L’aspect menaçant de l’histoire est angoissant, mais on a le sentiment que Shyamalan tire ses coups. Comme dans les autres travaux récents de Shyamalan, l’atmosphère déconcertante rappelle des films comme Héréditaire et sortez. Mais il ne s’engage pas dans la méchanceté qui donne à ces films leur mordant choquant.

De même, la simplicité tendue de la configuration ne remplira pas la durée d’exécution d’un film entier. Nous recevons un tas de flashbacks sur la relation entre Eric et Andrew, qui étoffe leurs personnages et vous aide à vous identifier à eux. Mais les flashbacks sont probablement la partie la plus gênante du film. Bien que regarder deux personnes tomber amoureuses et se soutenir à travers leurs problèmes soit réconfortant, ce n’est pas toujours intéressant (ou du moins pas aussi intéressant que d’essayer d’échapper à des cinglés implacables dans une cabane). Cet arrière-plan ajoute une tournure intrigante et compliquée, mais il n’est jamais autorisé à se développer car les personnages en question disparaissent trop tôt de l’histoire.

Knock at the Cabin est clairsemé et économiquement raconté, nous donnant beaucoup d’espace pour réfléchir aux thèmes mondiaux plus profonds soulevés par son dilemme désespéré. Il confronte la réalité d’un monde qui va en enfer et notre pouvoir de l’arrêter. Et contrairement au ton prêcheur de la satire apocalyptique d’Adam McKay Ne lève pas les yeux, le film de Shyamalan est plus subtil pour transmettre la responsabilité que nous prenons chacun pour l’avenir de notre planète. En fin de compte, c’est la situation difficile qui nous reste : quel genre de sacrifices notre génération doit-elle faire pour s’assurer que nos enfants ont un monde dans lequel vivre ?

Et bien sûr, depuis The Sixth Sense, nous sommes conditionnés à nous attendre à une fin tordue. Le dernier film de Shyamalan, le choc basé sur la plage Old, a défait une partie de ce genre avec une fin trop littérale qui expliquait tout. Sagement, Knock at the Cabin laisse les choses plus ambiguës.

Vous devez admirer la façon dont M. Night Shyamalan livre constamment des films B tendus et inquiétants avec de grandes idées. Knock at the Cabin n’étire peut-être pas autant les nerfs que des histoires d’horreur similaires, mais un film de Shyamalan est toujours le bienvenu quand il s’agit de frapper.

