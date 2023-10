Critique de Killers of the Flower Moon : la force du film de Scorsese réside dans une perspective décalée

Il existe de nombreuses façons de raconter une histoire, en particulier une histoire qui s’est réellement produite, et ce fait a récemment touché l’esprit de Martin Scorsese. Dans des films comme L’Irlandais et le loup de Wall Street, il remodèle soigneusement les histoires vraies de ses protagonistes – ou du moins, ils disent qu’elles sont vraies – sous un nouvel angle, repositionnant subtilement les hommes en leur centre (un tueur à gages de la mafia, un gangster de Wall Street) pour révéler de nouveaux angles. et saper leur autoglorification. Les résultats sont des portraits révélateurs de l’ego et de l’illusion de soi, dévoilés par un cinéaste qui connaît très bien ces traits. La façon dont vous racontez une histoire détermine de quoi elle parle – bien plus que les faits eux-mêmes.

Tueurs de la Lune des Fleurs, la nouvelle épopée de Scorsese, est basée sur un livre de non-fiction exceptionnellement bien raconté du journaliste David Grann. La structure narrative du livre est intégrée au sous-titre : « Les meurtres d’Osage et la naissance du FBI ». En effet, une grande partie du livre se concentre sur le crime et sur l’enquête du FBI nouvellement créé, dévoilant les origines du bureau et les hommes qui ont mené l’enquête ainsi que les auteurs et les victimes. C’est une narration efficace, une histoire couplée au mystère.

Mais la structure de l’histoire sur la page ne se traduit pas toujours efficacement à l’écran. Dans des interviews, Scorsese a déclaré qu’il n’était pas satisfait de sa première tentative de scénario, car « j’ai réalisé que je faisais un film sur tous les hommes blancs », comme il l’a déclaré au Time. « Cela voulait dire que j’adoptais une approche de l’extérieur vers l’intérieur, ce qui me préoccupait. » Après une projection privée à laquelle j’ai assisté à New York, il a développé davantage, notant qu’il avait réalisé le centre de l’histoire. il ce que le FBI disait n’était pas du tout : c’était l’étrange histoire d’amour d’Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) et de Mollie Burkhart (Lily Gladstone), un homme blanc et sa femme Osage, qui vivaient ensemble et élevaient une famille pendant qu’Ernest était activement impliqué dans un stratagème à combustion lente visant à frauder la famille de Mollie, concocté par son oncle William Hale (Robert De Niro). « Ami autoproclamé des Osages », William souhaite que tout le monde l’appelle « Roi ».

Initialement, DiCaprio – l’un des hommes de référence de Scorsese – devait jouer le rôle de Tom White, l’agent du FBI menant l’enquête sur le meurtre ; Finalement, il a été refondu sous le nom d’Ernest Burkhart, avec Jesse Plemons reprenant le rôle. Ce changement a été motivé, a déclaré Gladstone, par un simple fait : quel que soit l’acteur principal qui incarnera, il sera au centre du film. La refonte de DiCaprio place Ernest et Mollie au centre, et le chagrin de la nation Osage passe au premier plan.

Le projet visant à transférer lentement la richesse des Osages, riches en pétrole, aux hommes blancs qui les entourent, via une combinaison de mariage et de meurtre, est le complot qui alimente Tueurs de la Lune des Fleurs. Cela s’est réellement produit au début des années 1920. Mais dans le film de Scorsese, cette intrigue n’est pas vraiment l’histoire que raconte le film. En cohérence avec son œuvre plus vaste, Tueurs Il s’agit de la façon dont le crime organisé et les egos qui le dirigent font des victimes des innocents, ou même des moins brillants. Si le loup de Wall Street concernait les tactiques du crime organisé de la haute finance, puis Tueurs Il s’agit de savoir comment, en fin de compte, notre histoire est remplie de comportements de gangsters. Les efforts déployés depuis des siècles dans l’histoire des États-Unis pour dépouiller les peuples autochtones de leurs foyers, de leurs familles, de leurs richesses et de leur dignité, souvent sous couvert de prendre soin d’eux, n’en sont qu’un autre exemple.

Avec ses vues dégagées et sa musique lente et bourdonnante (composée par feu Robbie Robertson, un ami proche de Scorsese), Tueurs de la Lune des Fleurs s’appuie sur un langage cinématographique développé et perfectionné dans les récits hollywoodiens sur la façon dont l’Occident a été conquis. C’est significatif : la majeure partie de notre conception populaire de l’Occident est empruntée aux films sur les héros et les cowboys, dans lesquels les Amérindiens ont souvent été mis à l’écart ou positionnés comme des étrangers. Scorsese évoque ce genre de narration tout en le renversant. Dans les premiers instants du film, les dirigeants Osage pleurent que leurs enfants « seront instruits par des Blancs » ; le suivant est la découverte du pétrole sur la terre Osage et une danse jubilatoire.

Et puis, immédiatement, une bobine de film dans le style des années 1920 démarre, en noir et blanc, muet, avec des intertitres, expliquant qui sont les Osage (« les personnes les plus riches par habitant sur terre », le « peuple élu du hasard »). C’est le genre de bobine que les cinéphiles curieux auraient vu avant une présentation d’un long métrage au cinéma, dans laquelle les Osage sont transformés en figures de curiosité : Pouvez-vous le croire, Indiens d’Amérique avec voitures de luxe?

Tout au long de Tueurs de la Lune des Fleurs, des batailles constantes font rage pour savoir qui racontera l’histoire, qui racontera ce qui se passe. Mollie pourra-t-elle dire ce qui arrive à elle et à sa famille, ou les explications d’Ernest et William seront-elles acceptées ? Quelle version des événements figurera dans les nécrologies et les livres d’histoire ? Et si la réponse n’est pas l’Osage, pourquoi ?

Le résultat de tout ce questionnement minutieux est stupéfiant. Dire que Scorsese a fait un grand film, c’est annoncer que l’eau est mouillée, mais il y a une sorte de chagrin qui se dévoile. Tueurs« , un sentiment constant de terreur et de chagrin, qui ne fonctionne que entre les mains d’un maître. On ne vous dit pas comment ressentir ce que vous ressentez, mais on vous fait le ressentir et, à la fin, vous vous sentez indigné par ce qui est arrivé à l’histoire des meurtres et à de nombreuses histoires similaires.

La clé de tout cela a été le choix de mettre la romance d’Ernest et Mollie au centre, non seulement parce que le sérieux élégant de Gladstone est un sérieux repoussoir pour l’interprétation de DiCaprio d’Ernest comme un homme faible, idiot, facilement manipulable que Mollie aime néanmoins. Vous commencez à comprendre pourquoi elle est restée avec lui, bien loin quand cela avait du sens. En fait, pendant le film, Ernest et Mollie vont au cinéma et regardent un film de 1918 intitulé La Dame de la Pirogueun western muet dont le slogan publicitaire était « une véritable romance du véritable Occident, la vérité et rien que la vérité ».

Ce film a été raconté par un véritable hors-la-loi, Al Jennings, qui raconte une histoire – prétendument vraie, mais aussi un peu farfelue – sur le sauvetage d’une femme dont le mari alcoolique la maltraite. Juste un tout petit présage pour Ernest et Mollie, et pour Scorsese aussi. Qui peut raconter l’histoire compte. De qui parle l’histoire compte aussi.

Tueurs de la Lune des Fleurs sort en salles le 20 octobre.