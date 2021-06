Critique de « Kenny Scharf: When Worlds Collide »: survivre à une scène artistique

La condition d’être artiste et la signification de ce qu’un artiste produit sont deux choses distinctes. L’artiste post-pop Kenny Scharf, issu de la même scène artistique et musicale du centre-ville que Keith Haring, Jean-Michel Basquiat et Klaus Nomi, est quelqu’un dont le stock critique et matériel a augmenté, baissé et remonté au fil des décennies. Le documentaire « Kenny Scharf : Quand les mondes se heurtent», réalisé par Max Basch et la fille de l’artiste Malia Scharf, plaide en faveur de la pertinence de Scharf de manière réfléchie et non sans critique.

Contrairement aux trois autres artistes regroupés avec lui ci-dessus, Scharf est toujours vivant et travaille. Cela, comme certains observateurs du monde de l’art l’ont noté, peut être un désavantage pour la carrière. L’assemblage astucieux du film d’images d’archives de l’ascension de Scharf à New York à la fin des années 1970 montre ce qui a rendu sa scène à la fois exaltante et, pour beaucoup à l’intérieur et à l’extérieur, insupportable. (Dans les premières interviews, Scharf ressemble souvent à un adolescent arrogant forcé de discuter avec son parent ennuyeux.)