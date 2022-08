Critique de “Jurassic World Dominion”: la finale de la série mord plus qu’elle ne peut mâcher

J’étais dans un magasin de jouets l’autre jour et j’ai vu un jouet pour tout-petits : un dinosaure mignon avec un autocollant Jurassic Park dessus. J’ai été frappé par le fait que les enfants auxquels le jouet est destiné ne sont probablement pas nés lorsque le dernière Le film Jurassic World est sorti, sans parler de la sortie du classique original des années 90 de Stephen Spielberg. Et ça résume Dominion du monde jurassique — un logo familier giflé sur un jouet qui n’a aucun sens.

Sorti en salles en juin, Jurassic World Dominion sera diffusé sur Paon le 2 septembre (avec des images supplémentaires). C’est le sixième et dernier film de la franchise (pour l’instant) et réunit les stars des films originaux — Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum — avec les stars des films Jurassic World plus récents : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard et, euh, quelques autres personnes. Ce devrait être l’aboutissement d’une série qui, pendant des décennies, a ravi les fans et inspiré l’intérêt des gens pour les dinosaures.

Et bien sûr, ce blockbuster grand écran hyperactif et surchargé est certainement un seau de pop-corn de la taille d’un T. rex. Mais si vous êtes émotionnellement investi dans ces personnages, ce monde de dinosaures et d’humains coexistant, alors Dominion ne sait pas quoi faire de vous.

La dernière fois que nous avons vu l’équipe de Jurassic World, c’était en 2018. Royaume déchu a conduit au plus grand cliffhanger de toute la franchise, répondant enfin à la menace qui planait sur la série depuis le début : les dinosaures sont sortis ! Cela promettait un sixième et dernier Jurass-equel qui serait le plus grand et le plus banal à ce jour. Oubliez la réalité, les dinosaures règnent sur la terre ! Les gants sont enlevés ! Attention, humains !

Images universelles



Sauf pas vraiment. Dominion propose des images d’ouverture sympas, comme des cow-boys de dinosaures et des nids de ptérodactyles au sommet de gratte-ciel. Mais le film s’effondre sur cette prémisse dingue, ramenant la peste des dinosaures à quelques endroits isolés et à un réseau sombre d’éleveurs, de braconniers et de combattants de coqs fortement tatoués. Au lieu de cela, une toute nouvelle menace inattendue est introduite qui donne au film une image précoce étonnamment effrayante, mais qui ressemble à une sorte de contournement de ce qui devrait être le principal péril. C’est que les dinosaures gouvernent la putain de Terre.

La co-scénariste Emily Carmichael est apparue comme une fangirleuse de chasseurs d’autographes sur Jeff Goldblum, et vous pouvez au moins ressentir l’amour vertigineux pour la série Jurassic dans le tourbillon d’action et de blagues. Mais entre les mains du co-scénariste et réalisateur Colin Trevorrow, ce vertige flippe partout dans un scénario qui ne semble pas pouvoir se concentrer. C’est un western (avec des dinosaures). C’est un film d’espionnage (avec des dinosaures). C’est un refroidisseur de complot de science-fiction d’entreprise à la Westworld (avec … en fait, ce morceau aurait pu être fait avec plus de dinosaures). Dominion essaie d’être non seulement le point culminant de la série Jurassic Park, mais aussi une sorte de point culminant frénétique de chaque blockbuster de tous les temps. Seulement avec des dinosaures.

Pas le temps de dinosaure

La première mi-temps est une James Bond film, avec des agents d’infiltration globe-trotter et des courtiers louches et une poursuite à moto / sur le toit méditerranéenne à la Jason Bourne. Dominion finit par se transformer en un véritable film de Jurassic Park, avec des étoiles qui pendent de manière précaire dans des véhicules accidentés tandis qu’un Doyouthinkhesaurus les renifle. Bryce Dallas Howard en particulier obtient quelques scènes effrayantes et tendues. Mais le tout souffre d’un coup de fouet de genre, luttant pour saisir le genre de décors nerveux qui ont rendu le ou les films originaux si inoubliables. Regardez le premier Jurassic Park et dites-moi qu’il aurait été amélioré par un combat au couteau.

Entre les mains du réalisateur Steven Spielberg, le premier Jurassic Park était un blockbuster brillant plein de suspense et d’action, tout en étant étayé par des personnages inoubliables. Et il y avait aussi un sens sournois de l’humour de potence de film B, comme ce morceau où l’avocat pleurnichard s’est fait manger sur les toilettes. Dominion n’a ni les personnages ni le sens de la comédie noire. À ce stade, les personnages sont tous fondamentalement le même bon gars héroïque, sans personnages égoïstes, indignes de confiance ou lâches ajoutant de la texture et du suspense. Lorsque tous les personnages sont des personnes que nous connaissons et que nous aimons soi-disant, les scènes d’action se transforment en une mêlée difficile à manier d’un groupe de huit ou neuf personnes qui traînent ensemble, avec peu de sens que n’importe qui peut faire quelque chose d’imprévisible ou que quelque chose d’inattendu arrivera à l’un des leur. Si seulement le film avait la conviction de montrer les héros déformés par leurs expériences, ou même le courage de faire manger le casting principal. N’importe quoi pour ajouter du conflit, de l’imprévisibilité, n’importe quoi.

Images universelles



Le film ne sait pas non plus vraiment comment unir les deux générations de stars du Jurassique, les poussant ensemble dans une pièce et les laissant se regarder maladroitement. Il y a beaucoup de “J’ai lu votre livre!” et un “Je connaissais ta mère” qui roule des yeux, mais vraiment seulement des étincelles de Goldblum dans ces scènes surpeuplées. Le film ne peut tout simplement pas penser à une raison impérieuse pour laquelle ces personnes doivent se rencontrer. Comparez-le avec Spider-Man : Pas de retour à la maison, une autre pièce de nostalgie fusionnant les anciennes générations d’une franchise de longue date. No Way Home a au moins proposé des problèmes émotionnels et des gains cathartiques pour Andrew Garfield et Tobey Maguire. En comparaison, même avec Laura Dern lui donnant vaillamment son meilleur coup, la rencontre entre les stars du parc et du monde est décevante d’inertie.

Un ajout bienvenu est BD Wong, le scientifique du premier film qui est apparu dans suffisamment de ces choses pour devenir une figure tragique, torturée par ses erreurs. Il est la chose la plus proche d’une personne humaine réelle et porte sur ses épaules les thèmes de la folie scientifique et de l’orgueil du film original. Cependant, nous ne le voyons pas beaucoup: comme si le casting n’était pas assez rempli de vieux visages, il y a aussi une tonne de nouveaux personnages.

Le pilote de diamant brut fanfaron de DeWanda Wise, à la Han Solo, est divertissant mais ne fera jamais rien d’inattendu, et étrangement écarte Chris Pratt pendant les trucs d’action. Pendant ce temps, il n’y a pas besoin non pas d’une mais de deux méchantes femmes glaciales ou d’une succession d’hommes de main de rien – d’autant plus qu’ils ont tous l’habitude de disparaître de l’histoire.

Mais il y a les vraies stars : les dinosaures. Les dinosaures ne vieilliront jamais. Pourtant, l’une des forces du premier film était la façon dont il a mis en place certains dinosaures et leurs traits, nous laissant regarder à travers nos doigts pendant que nous attendions que ces traits mortels soient utilisés contre nos héros. Qu’il s’agisse de T. rex voyant du mouvement ou de vélociraptors derrière vous (fille intelligente), chaque séquence d’action a reçu une secousse de tension déchirante parce que nous savions de quoi les dinosaures étaient capables. Dans Dominion, les dinos sont juste un peu là. Les fans de paléontologie apprécieront sans aucun doute les créatures assorties (en particulier celles avec des plumes), mais c’est une occasion manquée de se superposer en suspens pour le spectateur moyen.

À ce stade, des dinosaures de toutes les différentes époques paléontologiques s’écrasent sur l’endroit, avec des spinosaurus, des giganotosaurus et des tyrannosaurus qui deviennent fous les uns contre les autres. Si vous apprenez quelque chose de la série Jurassic Park, c’est que mélanger les époques est une folie. Et pourtant, Jurassic World Dominion fusionne des époques nostalgiques et des genres cinématographiques et à peu près n’importe quel autre ADN sur lequel il peut mettre la main. Le résultat est une soupe primordiale de quelques frayeurs divertissantes, mais il reste 65 millions d’années avant qu’elle n’ait un sens.

