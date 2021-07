Critique de Jungle Cruise: le nouveau film de The Rock n’a pas assez de vapeur pour faire avancer son bateau

CROISIÈRE DANS LA JUNGLE

(12A) 158min

★★ ☆☆☆

MALHEUREUSEMENT, la dernière tentative de Disney de transformer l’un de ses manèges de parc à thème en une attraction cinématographique n’a pas assez de vapeur pour faire avancer ce bateau.

Situé au Brésil pendant la Première Guerre mondiale, l’intrigue voit le skipper de bateau fluvial malicieux Frank (Dwayne Johnson) embauché par la scientifique britannique Dr Lily Houghton (Emily Blunt) pour l’emmener avec son frère MacGregor (Jack Whitehall) alors qu’ils voyagent dans la jungle amazonienne pour trouver le mystérieux arbre de vie.

5 Le dernier film de Disney avec Dwayne Johnson et Emily Blunt donne l’impression qu’il y a trop de cuisiniers dans la salle des écrivains mais pas assez de goudron pour boucher ses nombreux trous dans l’intrigue Crédit : AP

Lily veut exploiter ses pouvoirs de guérison pour une utilisation dans la médecine moderne. Cependant, elle n’est pas la seule à viser l’arbre.

Une expédition allemande dirigée par le prince Joachim (Jesse Plemons) a également l’intention de le trouver – et d’utiliser ses pouvoirs pour gagner la guerre.

Écran vert évident

Des nombreux jeux de mots sur les animaux de Frank aux faux hippopotames et au célèbre «dos de l’eau» (où le bateau traverse un torrent d’eau), il existe une abondance de références de croisière dans la jungle pour les fans de Disneyland.

Johnson et Blunt sont des stars d’action suffisamment compétentes avec un bon timing comique. Mais leur alchimie est devenue AWOL en ce qui concerne l’intrigue secondaire romantique.

Et les tentatives de mettre à jour le film d’époque avec des idées contemporaines et progressistes le rendent de plus en plus alambiqué.

Lily est intrépide tandis que MacGregor est un stéréotype gay efféminé. Ensuite, il y a Plemons, qui livre d’abord son roi allemand avec un aplomb divertissant, mais descend bientôt dans une impression de Christoph Waltz.

5 Jack Whitehall incarne le frère d’Emily Blunt dans le film Crédit : AP

Le capitaine de port de Paul Giamatti (italien ? espagnol ? portugais ?) est totalement exagéré et Edgar Ramirez est désespérément sous-utilisé comme l’un des seuls acteurs sud-américains dans un film se déroulant en Amérique du Sud.

Le réalisateur Jaume Collet-Serra s’appuie tellement sur les effets CGI qu’il n’y a jamais un moment où vous pouvez être captivé par la beauté vibrante de la jungle.

Au lieu de cela, la fausseté de certains animaux numériques et les moments évidents d’écran vert contribuent à un monde difficile à croire façonné à partir d’un creuset de cultures.

Jungle Cruise ressemble à un film basé sur une balade dans un parc à thème de 1955, avec trop de cuisiniers dans la salle des écrivains mais pas assez de goudron pour boucher ses nombreux trous dans l’intrigue.

Par Hanna Flint

L’ESCOUADE SUICIDE

(15) 132mins

★★★★ ☆

PRÉPAREZ-VOUS à être surpris tout au long de ce film coloré et grossier qui donne au film original un coup de pied de style combat.

Écrit et réalisé par James Gunn des Gardiens de la Galaxie, il sert de frère plus cool au film Suicide Squad de 2016, qui a été critiqué par les critiques.

5 The Suicide Squad est un frère plus cool du film Suicide Squad de 2016, qui a été critiqué par les critiques, car il est radicalement différent Crédit : Alamy

Ce redémarrage est radicalement différent, avec un équipage grossier et ultra-violent de méchants qui vous font rire et haleter dans une égale mesure.

L’officier du renseignement américain Amanda Waller (Viola Davis) est en mission pour constituer une équipe de criminels fous dotés de super pouvoirs à envoyer dans une mission folle dangereuse, presque suicidaire.

Ils incluent le personnage peu connu de DC Bloodsport (Idris Elba), qui a autrefois blessé Superman avec une balle de kryptonite mais qui nettoie maintenant les sols de la prison.

Il y a aussi Peacemaker (John Cena), Blackguard (Pete Davidson) Polka-Dot Man (David Dastmalchian) et le retour de Harley Quinn (Margot Robbie). Pour augmenter le niveau de mixité dans l’équipage, il y a aussi un requin très affamé, une belette sauvage et un rat mignon.

Alors que la mission folle devient rapidement obsolète, la chimie colorée et les niveaux de violence glorieusement fous sont composés.

Il est difficile de détourner le regard, même s’il y a des moments où vous n’avez aucune idée de ce que vous regardez réellement.

L’ESPRIT INAPPRIMÉ

(U) 88 minutes

★★★★ ☆

YEE-HAW – un film familial au plaisir débridé fait son chemin vers le grand écran.

Et il apporte toute l’action et l’aventure d’un western avec les moments sincères et joyeux d’une image DreamWorks à son meilleur.

5 Spirit Untamed apporte toute l’action et l’aventure d’un western ainsi que les moments joyeux d’une image DreamWorks à son meilleur Crédit : Alamy

Il raconte l’histoire de Lucky Prescott (Isabela Merced), une fougueuse de 12 ans qui est prise en charge par sa tante Cora (Julianne Moore) depuis que sa mère – une célèbre cascadeuse équestre – a été tuée au travail.

Le couple est obligé de se rendre dans la petite ville de Miradero pour passer l’été avec le père de Lucky, Jim (Jake Gyllenhaal).

Lors du voyage en train, Lucky croise les chemins de fer avec un cheval sauvage, Spirit, et est attirée par sa nature sauvage.

Une fois en ville, elle rencontre deux amies tout aussi vives et entêtées, Pru et Abigail.

Le trio se met bientôt en selle lorsque la sécurité de Spirit et de ses compagnons chevaux sauvages est menacée – et ils partent pour un voyage pas comme les autres.

L’animation est nette, les chansons entraînantes et le lien entre les filles si réconfortant que ma nièce de sept ans Geneviève a failli crier de joie dans une scène douce où elles échangent des bracelets d’amitié. Une balade amusante pour toute la famille.