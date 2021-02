Kaluuya joue Fred Hampton, un personnage mineur de « Chicago 7 » qui a dirigé le chapitre de l’Illinois des Black Panthers, et – comme Martin Luther King Jr. – a attiré l’attention particulière du directeur du FBI J. déterminé à étrangler le mouvement par tous les moyens nécessaires.

À cette fin, un jeune agent ambitieux (Jesse Plemons) recrute Bill O’Neal (Lakeith Stanfield) pour infiltrer les Panthers, l’exhortant à «se rapprocher» de Hampton afin de fonctionner comme un informateur du gouvernement. O’Neal est contraint de se conformer après avoir été arrêté se faisant passer pour un agent du FBI pour voler d’autres Noirs, expliquant son inspiration pour le stratagème en disant: « Un badge est plus effrayant qu’une arme à feu. »

Le travail d’infiltration commence lentement, alors qu’O’Neal s’efforce de gagner la confiance de Hampton. Quand Hoover exhorte ses subordonnés à «utiliser O’Neal de manière plus créative», c’est un signal que les gants qui auraient pu exister sont sur le point de se détacher.

Les deux stars principales (réunies après avoir déjà apparu ensemble dans « Get Out ») sont nettement plus âgées que leurs personnages, puisque Hampton est décédé à l’âge de 21 ans. rôle secondaire – se réinventant apparemment avec chaque film – illustrant les compétences oratoires de Hampton et présentant toujours son côté plus doux alors qu’il se lance dans une nouvelle relation avec un révolutionnaire aux vues similaires (« The Deuce » Dominique Fishback).