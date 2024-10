Critique de « Joker: Folie à Deux »: Phoenix et Gaga lésinent sur la méchanceté

Folie à deux – une folie partagée – est un thème naturel pour une romance musicale entre personnages de Batman, mais dans la suite au rythme intermittent de Todd Phillips de son mégahit de 2019 « Joker », la première question que vous vous poserez est : qui sont les deux dans ce folie? Est-ce Joker et Harley Quinn ? Arthur Fleck? Quelqu’un d’autre ? Bien que le film soit confronté à des problèmes d’élan et à une lourdeur générale, il offre des réponses possibles intéressantes, mais aucune à la question générale : qu’est-ce que je viens de regarder et pourquoi ?

Co-scénarisé par Phillips et Scott Silver, « Joker : Folie à Deux » reprend deux ans après « Joker », avec Arthur Fleck (Joaquin Phoenix reprenant son rôle oscarisé) à l’asile d’Arkham, en attente de procès pour ses nombreux crimes. L’action est précédée d’un dessin animé à la Looney Tunes intitulé « Me and My Shadow », représentant Arthur tourmenté par sa propre ombre, qui est plus puissante que lui. Cela présage à la fois le penchant musical du film et fonctionne comme une métaphore des parties inconscientes et souvent inacceptables de nous-mêmes. L’avocat dévoué d’Arthur (Catherine Keener dans un autre tour intelligent et empathique) prépare une défense « fantôme » : Arthur est innocent pour cause de folie parce que Joker est une personnalité distincte en lui.

C’est l’un des duos possibles du film. Bientôt, cependant, Arthur rencontrera sa codétenue Harleen « Lee » Quinzel (Lady Gaga), la version de Harley Quinn dans ce film, précédemment jouée par Margot Robbie dans « Suicide Squad », « The Suicide Squad » et « Birds of Prey ». Ces enfants fous adorent la musique et parlent de tuer leurs parents. Le reste de l’intrigue concerne le procès d’Arthur, poursuivi par le procureur adjoint de Gotham, Harvey Dent (Harry Lawtey). Oh, et il y a des chansons. Beaucoup, beaucoup de chansons.

Lady Gaga et Joaquin Phoenix dans le film « Joker : Folie à Deux ». (Niko Tavernise / Warner Bros. Pictures)

« Folie » est en tout point une suite de « Joker », raconté dans le même langage cinématographique poussé, avec le retour de collaborateurs clés. Le directeur de la photographie Lawrence Sher capture des images saisissantes : la réaction d’Arthur lorsque Lee dessine un sourire au rouge à lèvres sur une vitre ; ou Arthur et Lee échangeant de la fumée de cigarette à travers les barreaux de la prison. Phoenix est aussi intensément engagé que ce à quoi nous nous attendions et Gaga est convaincante en tant que superfan dérangé. Mais le plus grand changement, bien sûr, est qu’ils éclatent fréquemment en chanson – parfois c’est moins éclatant que fuite – sondant le Great American Songbook pour des titres comme « That’s Entertainment! » et « Ensorcelé (dérangé et déconcerté). »

Il y a 11 chansons sur l’album de la bande originale et plus encore dans le film, présentées en intégralité ou en morceaux. Les chiffres ont parfois un but narratif, d’autres fois moins. Les interprètes sont en jeu, mais ces pauses musicales mettent notre patience à rude épreuve. Ils interrompent souvent l’élan, et il n’y a pas grand-chose au départ, sans aucune tentative de créer du suspense concernant le verdict ou tout grand plan qu’Arthur ou Lee pourraient élaborer. Ce manque de direction joyeuse nous rappelle, douloureusement, que ce n’est pas du tout proche de « Joker ».

Le film de 2019 ressemblait plus à un enfant bâtard de « Taxi Driver » et « Le roi de la comédie » (Robert De Niro y était même) qu’à n’importe quelle histoire d’origine traditionnelle, Phillips étant clairement plus intéressé à s’inspirer d’un modèle de Martin Scorsese. qu’un DC. (Dans la suite, un personnage de juge ressemble étrangement à Scorsese.)

Alors, qu’est-ce qui, à part un autre milliard de dollars brut, motive le deuxième film ? Le public se demandera cela pendant presque toute la durée de « Folie à Deux », qui se déroule principalement par à-coups jusqu’à une séquence tour de force dans laquelle Arthur/Joker est son propre avocat. C’est Phoenix à son meilleur et le film à son meilleur. C’est hilarant, étrange et menaçant dans le bon sens – et un coup de pouce pour un film de bande dessinée quelque peu à la traîne. Mais ceux qui attendent de voir Arthur devenir le Joker fou de la tradition le feront en vain. Ce n’est pas non plus le sujet de celui-ci.

Il ne s’agit pas non plus de romance, qui n’est pas explorée en profondeur. Le film semble plus préoccupé par ce que les autres – les médias, la foule à l’extérieur du palais de justice – attendent de Joker. C’est tellement détaché du récit du super-vilain que c’est presque méta. Mais comme les numéros musicaux deviennent de longs détours plutôt que de donner un aperçu plus approfondi d’Arthur, la suite ne chante pas comme une étude de personnage. Et ce n’est certainement pas un thriller.