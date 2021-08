Critique de ‘John and the Hole’ : les douleurs de croissance

« Quand arrêtez-vous d’être un enfant ? », demande John (Charlie Shotwell), 13 ans, à sa mère perplexe (Jennifer Ehle) à mi-chemin de « John and the Hole » de Pascual Sisto. La question offre une clé à cette fable des temps modernes, à laquelle John est dangereusement obsédé par la réponse. Froid, énigmatique et plus qu’un peu effrayant, « John and the Hole » patrouille la frontière poreuse entre l’enfant et l’adulte avec plus de style que de profondeur. Intelligent et illisible, John prend des médicaments non identifiés et frappe robotiquement des balles de tennis sur un entraîneur invisible. Un air d’oubli fade imprègne sa famille aisée et parfaitement gentille, y compris une sœur aînée douce (Taissa Farmiga) et un père (Michael C. Hall) qui lui achète des cadeaux coûteux. Ainsi, lorsqu’il met en œuvre un plan périlleux pour parvenir à un ersatz d’indépendance, son comportement est d’autant plus choquant.

Écrit avec tendresse par Nicolás Giacobone (adaptant sa propre nouvelle), « John and the Hole » révèle la fragilité de la prospérité comme bouclier contre un dysfonctionnement profond. Alors que la caméra de Paul Ozgur, accompagnée de la partition étrangement minimaliste de Caterina Barbieri, flotte paresseusement à travers la maison spacieuse de John et au-dessus de la cime des arbres d’un bois voisin, l’élégance du film devient une coquille difficile à briser. Des digressions bouleversantes autour d’une conversation entre une jeune fille et sa mère soulignent la surréalité du film et rappellent que, pour certains, la liberté peut être plus terrifiante que séduisante.

Construit avec une astuce qui suggère une complexité idéologique, le film est finalement trop réservé et ambigu pour s’engager pleinement. L’ensemble du casting est excellent, mais il y a quelque chose de repoussant dans l’impénétrabilité de John : son affect est trop plat, ses motivations trop mystérieuses. Lorsqu’il exhorte l’amie de sa mère à rester et à dîner avec lui, je me suis retrouvé à lui chuchoter : « S’il vous plaît, ne le faites pas ! » Jean et le trou

Classé R pour les gros mots et le comportement sociopathe. Durée : 1 heure 38 minutes. En salles et disponible à la location ou à l’achat sur Apple TV, jeu de Google et d’autres plateformes de streaming et opérateurs de télévision payante.