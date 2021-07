Dans l’ensemble, le public ne va pas au cinéma pour regarder des gens peu avenants se livrer à des activités fastidieuses, même nobles ou bien intentionnées. Et j’ai vu peu de scènes cinématographiques plus fastidieuses cette année que Mark Wahlberg marchant péniblement à travers l’Amérique en tant que personnage principal de « Joe Bell », un drame tombant avec ses pieds sur le bitume et son cœur tourné vers la rédemption.

Réalisé avec sérieux par Reinaldo Marcus Green, le film met en scène l’histoire vraie de Joe, un ouvrier d’usine de l’Oregon qui décide de marcher vers New York en l’honneur de son fils gay, Jadin (Reid Miller). La mission de Joe est de sensibiliser aux dangers de l’intimidation, que Jadin, 15 ans, a enduré quotidiennement aux mains de camarades de classe cruels avant de mettre fin à ses jours. Comme présenté ici, cependant (le scénario est de Diana Ossana et Larry McMurtry), la véritable mission du père est l’expiation.