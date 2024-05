Critique de « Jim Henson : Idea Man » : le documentaire Disney+ de Ron Howard célèbre le cerveau des Muppets et sa vie complexe

CNN

« Jim Henson : Idea Man » enfile une aiguille difficile, célébrant le génie créatif de les Muppets cerveau sans contourner ou blanchir les aspects les plus épineux de sa vie personnelle, tels que racontés par ses enfants adultes. Le résultat est un documentaire Disney+ particulièrement riche qui capture l’homme ainsi que les idées qui lui assureront une sorte d’immortalité.

Henson est décrit comme intérieur et calme, un showman improbable qui donnerait au monde Kermit la grenouille et se retrouverait dans un rôle de producteur familial avec « Rue de Sesame » et essayez, avec une certaine frustration, d’aller au-delà de cela avec des films comme « The Dark Crystal » et « Labyrinthe, » qui sont devenus plus appréciés ces dernières années que lors de leur sortie.

Frank Oz, que Henson a recruté à la sortie du lycée pour travailler avec lui, dit de Henson : « C’était une créature très rare », tandis que lui et d’autres partagent des anecdotes amusantes, comme la façon dont Henson a façonné Kermit à partir du manteau de sa mère et d’un ping. balle de pong qu’il a coupée en deux pour faire les yeux.

Pourtant, le réalisateur d’Idea Man, Ron Howard, et les enfants de Henson qui l’ont suivi dans l’industrie du divertissement, Brian et Lisa, n’ont pas peur de son côté personnel plus compliqué, y compris le fait qu’il était absent la plupart du temps – c’était « une vie incroyablement chargée », se souvient Lisa Henson – et se disputait fréquemment avec leur mère, Jane.





01:27 – Source : CNN Hollywood Minute : « Jim Henson Idea Man »

Brian Henson parle de frictions à table et de son père aux prises avec la tension du succès, qui a éclaté lorsqu’il s’est enfui en Angleterre pour produire « The Muppets Show » après que les réseaux américains ont hésité sur le terrain, tout en étant toujours désireux d’explorer de manière créative dans un manière qui a été illustrée par les films expérimentaux qu’il a réalisés au début de sa carrière.

Henson était en train de négocier la vente de sa société à Disney, en partie pour se remettre à faire des films et ne plus se préoccuper des préoccupations commerciales, lorsqu’il est décédé du syndrome du choc toxique en 1990, à l’âge de 53 ans. Un extrait du présentateur d’ABC News, Peter Jennings, résume la situation. l’endroit où Henson avait venir occuper dans la culture, décrivant la nouvelle comme étant « comme une mort dans la famille ».

Les proches de Henson parlent de son agitation dans le documentaire, ce qui pourrait expliquer pourquoi et comment il a accompli tant de choses dans un laps de temps relativement court, le soulignant habilement avec des clips allant de ses premières œuvres à ses efforts de réalisation dans les années 1980 en passant par Orson Welles l’interviewant. et Oz.

Kermit a peut-être chanté que ce n’est pas facile d’être vert, mais en regardant « Jim Henson : Idea Man », il est très facile d’apprécier l’esprit qui nous a donné les Muppets et bien plus encore, tout en reconnaissant les faiblesses humaines de la main derrière eux.

« Jim Henson : Idea Man » sera diffusé le 31 mai sur Disney+.