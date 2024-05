Critique de « Jeune femme et la mer » : Daisy Ridley brille

En août 1926, une New-Yorkaise de 19 ans nommée Trudy Ederle est devenue la première femme à traverser la Manche à la nage. Seuls cinq hommes avaient déjà parcouru 21 milles depuis le cap Gris-Nez en France jusqu’à Kingsdown Beach en Angleterre – un voyage éprouvant à travers des eaux glaciales, des marées imprévisibles, des courants et des essaims de méduses. Ederle a nagé 35 milles ce jour-là et a quand même battu son temps d’environ deux heures.

Ne vous inquiétez pas si cela ne vous semble pas familier. Ederle n’est pas ce qu’on pourrait appeler un nom familier, mais elle pourrait bientôt le devenir grâce à Marguerite Ridleyqui incarne le nageur de compétition dans le nouveau film inspirant « Jeune femme et la mer.» Il s’agit d’un drame sportif classique et efficace pour tous ceux qui se sentent bien sur grand écran. Les familles avec de jeunes filles devraient en faire une priorité particulière – c’est l’une de ces histoires stimulantes qui évite (pour la plupart) les clichés écoeurants.

N’essayez tout simplement pas d’écrire un journal scolaire à partir du film ou de régaler vos amis avec vos nouvelles connaissances sur Ederle lors d’une fête olympique d’été. Écrit par Jeff Nathanson et réalisé par Joachim Rønning, le film prend de grandes libertés avec certains détails importants entourant sa baignade historique. Cela passe même sous silence le fait qu’elle a remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris en 1924 au relais 400 mètres nage libre. « La Jeune Femme et la Mer » s’attarde sur les grands espoirs d’Ederle, qui a établi plus d’une douzaine de records en natation féminine, mais n’a remporté que des médailles de bronze à elle seule.

Cette image publiée par Disney montre Daisy Ridley, dans le rôle de Trudy Ederle, dans une scène de « La Jeune Femme et la Mer ». (Disney via AP) Cette image publiée par Disney montre Daisy Ridley dans le rôle de Trudy Ederle, dans une scène de « La jeune femme et la mer ». (Disney via AP)

Ils n’allaient pas laisser les faits faire obstacle à la vérité – ou, plus précisément, à une histoire soignée, avec symétrie et récompense émotionnelle. Si toute l’histoire est ce que vous recherchez, le film a été adapté du livre de Glenn Stout, largement documenté et largement disponible, « La jeune femme et la mer : comment Trudy Ederle a conquis la Manche et a inspiré le monde ». Mais nous n’allons pas au cinéma pour une leçon d’histoire : nous y allons pour nous divertir.

Cette histoire dépeint Ederle comme un survivant, un enfant d’immigrants allemands qui a vaincu la rougeole et qui a ensuite défié les attentes en tant qu’athlète exceptionnel. En 1920, les femmes blanches commençaient à progresser dans des sports comme le tennis et la natation, mais restaient soumises à des normes strictes de « féminité ». Vous vous souvenez de ces cours d’étiquette dans « Une ligue à part ? » Dans ce film, Trudy se voit confier un coach misogyne qui est plus soucieux de la garder séparée des hommes et de suivre un régime délicat de fruits que de l’aider à réussir avec une alimentation et des conseils appropriés.

Le scénario de Nathanson met un accent particulier sur la relation de Trudy avec sa sœur Meg (Tilda Cobham-Hervey), également nageuse, et sa mère (Jeanette Hain) qui pousse les filles à apprendre et les aide à suivre les cours avec une instructrice déterminée, Lottie. Epstein (Sian Clifford).

L’influence positive d’Epstein sur Trudy est mise en lumière, mais le fait qu’elle ait dirigé les équipes féminines de natation lors de trois Jeux olympiques dans les années 1920 est mis de côté au profit de la création d’un antagoniste masculin. Charitablement, c’est une manière abrégée de mettre en lumière le sexisme très réel auquel ils ont tous été confrontés. Pour ce faire, cela efface également les véritables réalisations d’Epstein. C’est un film qui est également très, très blanc, même s’il inclut un nageur noir qui se lie d’amitié avec Ederle alors qu’ils s’entraînent tous les deux pour la Manche.

Cette image publiée par Disney montre Jeanette Hain dans le rôle de Gertrud Ederle, à partir de la deuxième gauche, Daisy Ridley dans le rôle de Trudy Ederle et Kim Bodnia dans le rôle d’Henry Ederle dans une scène de « La jeune femme et la mer ». (Vladisav Lepoev/Disney via AP)

Mais encore une fois, l’histoire plus large est là pour ceux qui sont curieux et, à elle seule, c’est une histoire qui vous gardera engagé. Cela tient en grande partie à Ridley, qui, mis à part Star Wars, n’a pas eu la chance d’avoir les rôles les plus mémorables. En tant que productrice exécutive de « La Jeune Femme et la Mer », elle marque peut-être une nouvelle phase de sa carrière dans laquelle elle a plus de contrôle sur les choses. Trudy Ederle était un excellent choix, un mélange parfait d’acteur et de personnage qui montre également des dimensions que nous n’avons pas pu voir de Rey.

Un film à succès comme celui-ci rappelle également brutalement que les films n’ont fait qu’effleurer la surface de l’histoire fascinante des femmes dans le sport de compétition. Ce n’est pas une coïncidence si plusieurs d’entre eux sont devenus des classiques. Mais peut-être qu’après cela et « Nyad », la nage en eau libre pourra prendre un peu de répit.

« Young Woman and the Sea », une sortie de Walt Disney Pictures en salles vendredi, est classé PG par la Motion Picture Association pour « des éléments thématiques, un peu de langage et une nudité partielle ». Durée : 129 minutes. Trois étoiles sur quatre.