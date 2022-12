Critique de “Je veux danser avec quelqu’un”: son cœur solitaire l’appelle

Ces rythmes sont là. Mais ce sont les mélodies qui comptent, ces moments où Ackie ouvre la bouche pour canaliser les chansons précédemment enregistrées de Houston. Nous avons entendu l’interprétation de Houston de “Je t’aimerai toujours” d’innombrables fois, et Lemmons parie, à juste titre, que le hit bien-aimé nous saisira toujours par le cœur lors du montage plutôt direct qu’elle associe, des images de Houston épousant Brown, donnant naissance à sa fille Bobbi Kristina et honorant Nelson Mandela sous un ciel rempli de feux d’artifice.

Personne ne pouvait chanter comme Whitney Houston, et Kasi Lemmons, la réalisatrice du biopic “I Wanna Dance With Somebody”, ne demande que rarement à sa vedette, Naomi Ackie, d’essayer. Il s’agit d’un juke-box racontant la parabole de Houston, des pulls molletonnés aux paillettes, de la fille de la chorale de l’église au tabloïd, de sa romance adolescente avec Robyn Crawford (Nafessa Williams), la femme qui continuerait en tant que directrice créative, à son mariage instable avec Bobby Brown (Ashton Sanders), qui se glisse dans le film en se léchant les lèvres comme s’il avait faim de la manger vivante.

Ackie ne ressemble pas beaucoup à la superstar, même si son port est correct : les yeux fermés, la tête rejetée en arrière, les bras repoussant l’air comme pour faire place à cette mezzo-soprano. Que le film colle aux surfaces de Houston est à moitié excusable. Le scénariste Anthony McCarten semble trouver que la femme sous la carapace de la pop star avait encore du mal à se définir au moment de sa mort à l’âge de 48 ans. On la voit élevée pour être la mini-moi de sa mère, la chanteuse Cissy Houston (Tamara Tunie), complète avec une coupe de cheveux assortie, puis remise à une maison de disques pour être transformée en America’s Princess, une couronne qu’elle portait avec hésitation et, plus tard, avec ressentiment. (Stanley Tucci joue son sympathique Fagin-with-a-combover Clive Davis d’Arista Records, qui a également produit ce film.) Connaître ma propre force.

Houston n’a pas écrit son propre matériel; elle a juste chanté comme elle l’a fait, grâce au coaching minutieux de Cissy. “Dieu vous donne un cadeau, vous devez l’utiliser correctement”, enseigne Cissy. Pourtant, Houston, comme on le voit ici, ne peut que dire oui ou non aux idées des autres sur ce qu’elle devrait chanter, porter et faire. (Un panoramique de la caméra suggère, de manière peu convaincante, que Houston considérait la chanson titre du film comme une chanson d’amour à Crawford.) De plus en plus, elle choisit l’opposition. Ses succès sont partagés – et son argent englouti par son père (Clarke Peters), qui était aussi son manager – mais ses erreurs sont toutes les siennes. (Même si Lemmons prend soin d’inclure une scène dans laquelle Houston absout Brown de sa dépendance au crack.)

Le défi de Houston est la tentative du film de répondre au grand mystère de sa carrière : pourquoi elle a délibérément endommagé sa voix à cause du tabagisme et des drogues dures. « C’est comme laisser un Stradivarius sous la pluie ! Davis hurle. Le problème avec un cadeau, décide le film, c’est qu’il a été sous-évalué par Houston elle-même, qui suppose qu’elle sera capable de frapper des notes élevées explosives tous les soirs de sa dernière tournée mondiale mal commentée. Dans cette séquence vouée à l’échec, la caméra se rapproche si près d’Ackie que vous pouvez compter les gouttes de sueur sur son nez. L’étouffement est lourd, mais à propos pour une artiste qui n’a jamais eu l’espace, ou la motivation créative, pour s’exprimer pleinement.

Je veux danser avec quelqu’un

Classé PG-13 pour les drogues, les cigarettes et les jurons. Durée : 2h26. Dans les théâtres.