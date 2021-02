Critique de «  Je me soucie beaucoup  »: L’art du vol

Avec ses talons aiguilles imposants et son bob à guillotine, Marla Grayson (Rosamund Pike) parcourt «I Care a Lot» avec la confiance glaciale de la fraude invétérée. Son racket est la tutelle: identifier les retraités impuissants, les faire déclarer à tort mentalement incompétents et nommer elle-même leur conservateur juridique. Un réseau de facilitateurs – y compris un médecin sans scrupules et un juge inconscient – aplanit la situation alors que Marla et son partenaire personnel et commercial (Eiza González) tombent sur Jennifer (Dianne Wiest). Avec un pécule sain et aucun parent apparent, Jennifer est une «cerise»; et une séquence effrayante et trop crédible plus tard, elle a été mise en sécurité dans une résidence-services et ses actifs considérables liquidés. Marla, cependant, est sur le point de découvrir qu’elle a joué avec la mauvaise vieille dame.

Un thriller étonnamment saisissant qui oscille entre la comédie et l’horreur, «I Care a Lot» est intelligemment écrit (par le réalisateur, J Blakeson) et merveilleusement interprété. Marla est une sociopathe presque caricaturale, et Pike se penche sur sa méchanceté avec une bravade inébranlable. Et Wiest est la perfection sournoise: regardez Jennifer, droguée et souriante, cracher une malédiction non imprimable sur son bourreau avant de la mettre dans une prise de tête. Mais c’est l’introduction d’un gangster russe insondable (Peter Dinklage, toute l’intelligence cool et les yeux de chiot blessés) qui donne à Marla un clin d’œil digne et à l’intrigue une raison de jouir.