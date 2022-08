Critique de “J’aime mon père”: un père chasse son fils

Dans sa comédie, son écriture et sa présence sur les réseaux sociaux, Patton Oswalt prouve que le nerdness n’a pas besoin d’être un handicap social. Mais dans ses rôles à l’écran les plus mémorables – son adepte de sport dérangé et obsessionnel dans “Big Fan” (2009), son modéliste renfermé et physiquement handicapé dans “Young Adult” (2011) – il creuse profondément dans le cœur plus sombre de la stupidité, si vous voulez. Son travail dans “I Love My Dad”, qui a remporté le prix du public et le prix du long métrage narratif au Festival du film South by Southwest de cette année, est tout aussi engagé et, là où il peut l’être, aigu. Dommage que la performance ne soit pas dans un meilleur film.

Alors que le personnage d’Oswalt, Chuck, est un joueur compétent et aime chanter des chansons de Cure dans les bars de karaoké, son trait principal n’est pas tant le nerdness que le besoin. Menteur pathologique et père souvent absent qui laisse tomber son fils Franklin depuis des décennies, il insiste néanmoins sur la connexion.