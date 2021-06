Critique de ‘Jagame Thandhiram’: stratagème, massacre, répétition

Un gangster intrépide manœuvre entre des seigneurs du crime rivaux dans le drame brillant « Jagame Thandhiram ». Le film (sur Netflix) suit Suruli (Dhanush), dont les tueries impitoyables lui valent une invitation à servir sous la direction d’un riche mégalomane britannique. Séduit par un gros salaire en livres, Suruli déracine sa vie de Madurai à Londres et assure à son nouveau patron, Peter (James Cosmo), qu’aucune tâche n’est trop vile.

Le gore abonde, mais les méthodes de violence varient de manière flamboyante. Nous voyons des hommes et une femme tués par des armes à feu, des coups de couteau, une explosion de voiture et une pelle à la tête – le tout dans les 15 premières minutes. L’histoire devient plus convaincante lorsque Suruli apprend que ses missions à Londres seront centrées sur l’ennemi de Peter, le seigneur du crime tamoul Sivadoss (Joju George). Simultanément, la romance en développement de Suruli avec le chanteur local Attilla (Aishwarya Lekshmi) aide à équilibrer les fusillades sans fin.