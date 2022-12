Critique de “It’s a Wonderful Binge”: Un Noël en pointillés

Dans “It’s a Wonderful Binge”, une suite de “The Binge”, le scénariste-réalisateur Jordan VanDina ramène les meilleurs amis Hags (Dexter Darden) et Andrew (Eduardo Franco) pour une nuit de débauche et le chaos.

Cette fois, la veille de Noël est le nouveau jour unique de l’année où l’alcool et les drogues ne sont pas illégaux. Mais maintenant, Hags et Andrew sont confrontés à des obstacles matures : Hags a l’intention de proposer à sa petite amie de longue date Sarah (Zainne Saleh), mais est détourné lorsque la bague de fiançailles, son héritage familial, est perdue. À l’inverse, Andrew se sent tellement indésirable par sa famille dysfonctionnelle et capricieuse qu’il décide de mettre fin à ses jours, à la manière de George Bailey, jusqu’à ce qu’un ange improbable (un hilarant Danny Trejo) tente de montrer à Andrew la valeur de sa vie.