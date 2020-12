Le film policier conventionnel est, à quelques exceptions près («Ocean’s 8», «Hustlers»), centré sur les hommes. Avec «I’m Your Woman», la réalisatrice Julia Hart (qui a écrit le scénario avec Jordan Horowitz) explore les espaces entre ce que l’on voit généralement dans les images policières – des espaces habités par les femmes qui sont intimes avec les criminels.

La narration au début informe le spectateur que Jean et Eddie sont mariés et incapables d’avoir des enfants. Jean (Rachel Brosnahan), seule dans sa cour, est inactive, alors qu’une chanson de Bobbie Gentry joue sur la bande originale. (Le film se déroule dans une période indéterminée qui vise à évoquer une banlieue des années 1970.) Elle semble s’ennuyer et la cour semble avoir besoin de ratisser. Bientôt Eddie arrive – avec un bébé. Jean voulait un bébé, alors il en a eu un.