Critique de “Ils attendent dans le noir”: si ce n’est pas une chose, c’est ta mère

Réalisé avec juste une poignée d’acteurs et un dé à coudre d’argent, “Ils attendent dans le noir” de Patrick Rea est une horrible histoire de fantômes qui joue avec nos attentes. Tourné en 2021, le film rassemble quatre mères – une assassinée, deux meurtrières, plus l’esprit rageur d’une quatrième – dans une histoire tordue d’abus et de vengeance.

L’écriture délicieusement baroque, également de Rea, n’est pas la plus lucide, mais elle est économique. Lorsque nous rencontrons Amy (Sarah McGuire) et son fils adoptif de huit ans, Adrian (Patrick McGee), ils sont en fuite. Les yeux creux et hantée, Amy porte un téléphone à brûleur et soigne une blessure au couteau non cicatrisée dans ses côtes. Après avoir survécu à une mère violente, Amy fuit maintenant sa partenaire, Judith (Laurie Catherine Winkel), qui – comme un camionneur l’apprend à ses risques et périls – pourrait être encore plus déséquilibrée.