Critique de If These Walls Could Sing – visite mystère des studios Abbey Road

Pusant de son accès privilégié à bon usage, Mary McCartney a réalisé ce documentaire agréable sur les studios Abbey Road à Londres – célèbre site des enregistrements classiques des Beatles (son père est Paul bien sûr), mais bien plus encore. Le film de McCartney nous emmène à travers l’histoire du bâtiment lui-même (dans le quartier de St John’s Wood à Londres, peut-être que seul le terrain de cricket de Lord est plus une icône anglaise).

Il a été conçu pour abriter un orchestre symphonique et son premier occupant en 1931 fut Edward Elgar à la tête du LSO. Cela semble très différent de la façon dont nous pensons aux studios d’enregistrement, de petits espaces séparés de la salle de mixage par une vitre. En fait, deux des studios sont immenses, où le puissant producteur George Martin présidait à tout, des suites accessibles par des escaliers, comme monter au bureau du directeur depuis l’atelier de l’usine en écho.

Paul McCartney est interviewé, ainsi qu’Elton John et Jimmy Page, qui parlent de leurs jours en tant que musiciens de session là-bas. Les Beatles ont fait leur meilleur travail à Abbey Road, tout comme Pink Floyd, Oasis et bien d’autres. Mais il y avait aussi Jacqueline du Pré enregistrant le concerto pour violoncelle d’Elgar ; Le film de McCartney contient de superbes images de son visage éclatant et rayonnant alors qu’elle répète avec Daniel Barenboim.

Les années 1960 ont donné à Abbey Road son âge d’or de la pop, puis, alors que les temps étaient économiquement difficiles dans les années 70, Steven Spielberg, George Lucas et John Williams lui ont donné un nouveau souffle en en faisant leur domicile pour enregistrer les partitions orchestrales entraînantes de leurs films à succès. Williams donne un bon compte rendu de la façon dont Abbey Road – bien qu’une boîte à chaussures par rapport aux scènes sonores d’Hollywood – est assez grande pour donner à la musique sa “floraison” réverbérante mais assez petite pour préserver les détails et l’articulation. Et lui et ses collègues ont été amusés de voir que la consommation d’alcool à la cantine ne semblait pas entraver le rythme de travail. Je n’ai qu’un seul reproche à faire au film : j’aurais aimé voir quelque chose sur le rôle d’Abbey Road dans l’histoire de la comédie, avec Martin y produisant le LP comique de Peter Sellers. Mais c’est une visite privée divertissante.