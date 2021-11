Critique de House of Gucci : Lady Gaga emmène ce film dans la stratosphère

J’ai essayé pendant des jours maintenant de décider exactement quand mon âme a quitté mon corps et est montée au paradis pendant mon Maison Gucci dépistage. En parcourant mes notes de plus en plus loufoques, il semble que ce soit lorsque Jared Leto, jouant le faux-fils d’âge moyen bedonnant Paolo Gucci, déclare à sa belle-cousin Patrizia Reggiani (Lady Gaga – nous y reviendrons dans un instant), avec donc très beaucoup de pathos, qu’il « était dans un lit avec un bol de gelato cioccolata et des pensées très sombres ». Si vous lisez cela dans la voix d’une publicité américaine pour une sauce pour pâtes, vous l’avez bien fait.

Quel est même ce film? Une image tweetée depuis le tournage en mars dernier – mettant en vedette Gaga et sa co-star Adam Driver en pulls torsadés, lui paré d’énormes lunettes et elle dans un immense chapeau de fourrure, debout sur un fond enneigé – a allumé un Twitter fou de pandémie en feu . Ensuite, la bande-annonce est tombée en juillet, et … eh bien, je veux dire, allez simplement la regarder. C’est exquis.

Le film vendu par la bande-annonce est en fait un peu plus plat et sauvage que le vrai Maison Gucci, ce qui serait un raté inutile et quelque peu superficiel s’il n’y avait pas l’éclat, ou la folie, des performances. Les scénaristes Becky Johnston et Roberto Bentivegna ont conçu l’histoire du meurtre de Maurizio Gucci (Driver), basé sur le livre de Sara Gay Forden, en une sorte d’histoire de la misère à la richesse mêlée de graves vibrations machiavellis, mais la réalité psychologique n’a jamais tout à fait des terres. Ridley Scott, qui semble avoir glissé joyeusement dans son « J’ai 83 ans, pourquoi ne serait pas Je fais ce film », s’est installé dans le fauteuil du réalisateur et a dirigé les lumières du jour hors de son casting.

Ce casting : Gaga, Driver, Leto, plus Jeremy Irons et Al Pacino en tant que patriarches de Gucci et Salma Hayek en tant que médium. (Cela n’a pas d’importance, mais je ne peux pas m’empêcher d’y penser : Hayek est marié à François-Henri Pinault, PDG du groupe de mode de luxe Kering, qui possède, entre autres, Gucci.) Regardez, quand vous êtes Ridley Scott, vous obtenez le casting que vous voulez.

Comme vous l’avez peut-être remarqué, aucune de ces personnes (enfin, d’accord, à moitié crédit aux emblématiques italo-américains Pacino et Gaga) n’est en fait d’Italie, malgré le fait de jouer des personnages très célèbres qui l’étaient. Le film n’est pas en italien ; c’est en anglais, et tout le monde fait un certain degré d’accent. Les fers et le driver vont bien. Gaga y va (bien qu’il y ait un débat sur le fait qu’elle sonne réellement russe ou non). Leto est absurde. Pacino atténue un peu l’accent, mais cela n’a pas d’importance lorsque vous êtes Al Pacino. Ils boivent de l’espresso et dansent dans des clubs et sur la lune autour de domaines géants, se disputant pour savoir qui est une déception pour la famille – des activités de base pour les riches.

Réellement, Activités de personnes riches aurait été un titre de travail décent pour le film, qui ne trouve jamais vraiment le moyen de nous faire nous soucier des personnages en dehors des personnes qui les jouent. Dès la première scène, on sait qu’il s’agit d’un film sur l’assassinat de Maurizio Gucci, survenu le 27 mars 1995, sur les marches de son bureau à Milan. Mais Gaga joue Patrizia, sa femme, et l’histoire parle vraiment d’elle.

Et comment. Patrizia est une boule de feu dès que nous la rencontrons, se balançant sur le parking de son entreprise familiale alors que les hommes hurlent dans sa direction. Elle rencontre Maurizio lors d’une fête, par hasard, et le charme suffisamment pour qu’il soit prêt à céder sa place dans l’entreprise de mode lucrative de sa famille, à l’angoisse de son père acteur Rodolfo Gucci (Irons), pour être avec elle. Tout va bien, pendant un certain temps, mais Patrizia en a marre d’être pauvre sans raison et travaille avec l’oncle de Maurizio, Aldo (Pacino), qui dirige l’entreprise, pour ramener son mari bien-aimé à la porte. Heureusement, le fils d’Aldo, Paolo (Leto), dont les idées folles sur la mode ne correspondent pas à l’image de Gucci de la génération plus âgée, est ce que Rodolfo appelle « un triomphe de la médiocrité », et Aldo est plus qu’heureux d’investir sa confiance dans son neveu. au lieu.

Maison Gucci s’étend sur des décennies, au cours desquelles Patrizia et Maurizio traversent énormément de choses ensemble. Pourtant, malgré une durée de près de trois heures, le film ne saisit jamais vraiment les motivations ou la psychologie de ses personnages (à l’exception peut-être du triste sac Paolo). Ce sont des personnages dans une pièce de théâtre, reconstituant une histoire qui a déjà été racontée. Vous pouvez imaginer une version de cela réalisée par Ryan Murphy, qui serait à la fois pire et plus lisible, émotionnellement, pour le public.

D’un autre côté, qui s’en soucie ? Maison Gucci est probablement la comédie la plus drôle et la tragédie la plus stupide de l’année. Tout le monde grignote le paysage. (Le conducteur est, en quelque sorte, la personne la plus ennuyeuse du film.) Les gens livrent des lignes franchement absurdes; Paolo répond à tout avec des bêtises mélodieuses, comme « Est-ce qu’un éléphant est un drap dans la jungle? » ou « Je vais enfin m’envoler, comme un pigeon! » Aldo arrive pour rencontrer son frère Rodolfo et le trouve sur la terrasse arrière, regardant au loin, avec la plus grande écharpe de couleur camel, vraisemblablement en cachemire, jetée de façon dramatique autour de son cou. Je ne pouvais pas arrêter de rire.

Et au centre de tout cela se trouve Patrizia de Gaga, que Maurizio déclare être le sosie d’Elizabeth Taylor. (Vous pouvez en quelque sorte voir son point de vue.) Elle complote, elle pleure, elle prend des décisions que Maurizio est trop veule pour prendre lui-même. Elle appelle un médium à la télévision et devient sa meilleure amie. Elle caresse l’ego de Paolo et le poignarde dans le dos. Gaga grimpe dans la peau de – sinon la vraie Patrizia – une approximation fantastique qui fume comme une cheminée, plisse les yeux jusqu’à ce que vous vous attendiez à ce que des lasers tirent et transforme chaque scène dans laquelle elle apparaît en une vitrine grandiose et glorieuse. Ses gestes de la main méritent à eux seuls une lecture attentive. Elle est Lady Macbeth en tant que diva, chérie et reine de la danse.

Donc, si l’histoire n’a jamais atterri, pourquoi devrais-je me soucier des Gucci ? pourquoi Ridley Scott ne semble-t-il pas du tout se soucier de la mode, même un peu ? – cela n’a fondamentalement pas d’importance car chaque nouvelle scène est une nouvelle chance de regarder des artistes entasser du jambon dans un sandwich de camp, puis de prendre un autre expresso.

C’est devenu à la mode pour les critiques comme pour les mal informés de déclarer que ils ne font plus de films comme ça. Je l’achète rarement; généralement, si vous le dites, vous ne cherchez tout simplement pas assez.

Mais dans ce cas, d’accord, je l’achète. Il est difficile d’imaginer que quelqu’un d’autre que Ridley Scott réussisse à obtenir le budget, le casting et le temps d’exécution pour faire un cirque à trois anneaux comme Maison Gucci pour le grand écran, un drame pour adultes qui ne s’appuie pas sur la propriété intellectuelle avec une base de fans intégrée ou un spectacle chargé d’effets pour aspirer le public. Quand il est parti, j’espère dans un avenir très lointain, je suis inquiet ce genre de film l’accompagnera.

Pour l’instant, cependant, nous avons au moins Maison Gucci, le genre de film où une femme peut dire à son mari « il est temps de sortir le déchets» et signifie sa famille, un film avec de multiples scènes de baignoire aux chandelles, un film dans lequel une scène entière se déroule aux sons de « I’m a Believer » en italien, où l’imparfait est élevé à la perfection. J’ai quitté ma projection ravie et j’ai voulu la revoir immédiatement. Plusieurs fois. Vive le cinéma.

Maison Gucci ouvre en salles le 24 novembre.