Critique de « Horizon : une saga américaine — Chapitre 2 » : Kevin Costner Western

Horizon : Une saga américaine — Chapitre 2 est le dernier volet de la série de films en quatre parties prévue par le scénariste-réalisateur-star Kevin Costner, qui est sorti aux États-Unis en juillet dernier avec de nombreuses critiques médiocres, des réactions amusées des spectateurs et des chiffres au box-office décevants.

Cette deuxième tranche de trois heures de feuilleton télévisé sur le thème du Far West, présentée en avant-première à Venise, présente fondamentalement les mêmes problèmes que son prédécesseur : trop de préparation et pas assez de résultats ; un montage irrégulier qui ne fait que souligner le manque d’harmonie entre ses différents volets narratifs ; et des valeurs de production teintées de clichés qui le font souvent paraître ringard et démodé, et pas dans le bon sens du terme. Et cela permet de supposer qu’il est destiné au marché gériatrique qui a adoré le blockbuster western pseudo-révisionniste de Costner Danse avec les loups à l’époque et son retour se tourne vers une forme adjacente à l’Ouest avec un récent succès télévisé Yellowstone.

Et pourtant, malgré tout cela, Chapitre 2 s’avère plus amusant à regarder que 1du moins pour ce critique. Peut-être que c’est juste le résultat d’une usure due à une Horizon exposition, car j’ai entamé le dernier la nuit avant de voir ce morceau. (Cette stratégie est fortement recommandée car il n’y a pas de « dernière fois sur Horizon …” montage de rattrapage proposé.) Une familiarité de plus de six heures engendre peut-être, sinon du contentement, du moins une sorte de syndrome de Stockholm cinématographique.

À la fin, vous aussi serez peut-être suffisamment intéressé pour espérer que la jolie veuve Frances (Sienna Miller) et le soldat sensible mais marié Trent (Sam Worthington) auront déjà des relations sexuelles et cesseront d’être si ennuyeux et nobles. Mais cela va-t-il gagner suffisamment de spectateurs et générer suffisamment de revenus, ou au moins de demande, pour que Costner, New Line et Warners investissent dans les deux derniers films ? Les chances de cette proposition semblent plus faibles que celles de Trent revenant en un seul morceau auprès de sa chérie du front de la guerre civile.

C’est peut-être la légère amplification des intrigues axées sur les femmes qui fait Chapitre 2 Les tribulations de Frances Kittredge et de sa fille de 13 ans Lizzie (Georgia MacPhail), déjà assez centrales dans le premier volet, semblent prendre plus de place ici alors que nous voyons les deux dames dire au revoir à Trent lorsque ses ordres arrivent pour aller se battre pour l’Union à l’Est. Ce n’est pas comme s’il voulait y aller, mais au moins c’est une guerre qu’il peut soutenir, ayant été désillusionné par l’ambiance de la Destinée Manifeste à l’Ouest où il est censé maintenir la population autochtone soumise afin que les villes d’Horizon et de l’Union voisine puissent accueillir encore plus de colons. Il est ensuite temps pour la mère et l’enfant de retourner à Horizon pour reconstruire la ferme, détruite dans le film précédent lors d’une attaque Apache.

Où Chapitre 1 Bien que le film ait tenté de montrer de manière assez crédible les points de vue des autochtones, notamment sur leurs réactions face aux envahisseurs de leurs terres, leur présence est minime dans cette section, à l’exception de quelques personnages périphériques qui se sont intégrés à la société blanche. La seule exception est le jeune Sacaton (Bodhi Okuma Linton), un adolescent à peine survivant d’une attaque de représailles qui a anéanti sa famille, qui devient l’ami secret de Lizzie et dispensateur de la sagesse de la nature autochtone.

La responsabilité de représenter l’altérité repose ici davantage sur la communauté chinoise, dirigée nominalement par M. Hong (Jim Lau), bien que sa mère (Cici Lau) et sa fille (Phoebe Ho) exercent un soft power. Elles arrivent en masse à Horizon, accompagnées d’une musique orientaliste aux accents de cithare qui fait grincer des dents sur la bande-son, avec l’ambition d’ouvrir un salon de thé et une scierie – juste à temps pour que Frances négocie le bois pour son nouveau toit.

Dans l’un des rares fils conducteurs de l’histoire qui commence à se tisser avec d’autres, nous passons beaucoup de temps sur la piste du convoi de chariots rencontré précédemment, mené à contrecœur par Matthew Van Weyden (Luke Wilson), qui veut simplement aller vers l’Ouest avec sa femme presque silencieuse et avec le moins de morts possible. Cela explique pourquoi, lorsque les infâmes Lapons Sig (Douglas Smith) et son « oncle » voyou assassinent apparemment le dandy britannique Hugh (Tom Payne) afin de pouvoir violer sa femme Juliette (Ella Hunt) à plusieurs reprises et réquisitionner son chariot, Van Weyden et le reste des pionniers détournent le regard et font comme si de rien n’était.

Les filles d’Owen Kittredge (Will Patton), le beau-frère de Frances qui ne sait pas encore que son frère est mort, doivent aider Juliette à trouver un moyen de se libérer de ses bourreaux. La fille d’Owen, Diamond (Isabelle Fuhrman), se révèle à la fois la plus débrouillarde et la plus rebelle des adolescentes, avec une fougue qui semble destinée à faire avancer l’intrigue dans les prochaines sorties.

Enfin, le personnage de Costner, Hayes Ellison, qui a prouvé son courage en tant que tireur d’élite lors d’une fusillade fatidique dans l’épisode précédent, a fini par dresser des chevaux dans un comptoir commercial quelque part ailleurs qu’à Horizon. L’intrigue se poursuit sans but pendant un certain temps jusqu’à ce qu’Ellison se voit offrir une nouvelle occasion de tirer sur un groupe de personnes. Ailleurs, la travailleuse du sexe Marigold (Abbey Lee) se cache, de manière déconcertante, dans le vide sanitaire sous son bordel pour se protéger d’une bande de méchants. Oh, et Pickering (Giovanni Ribisi), l’éditeur-promoteur louche dont les tracts publicitaires pour Horizon ne cessent d’apparaître, monte dans un train.

Bien que de nombreux personnages correspondent aux tropes habituels — la femme bien née et patiente, le tireur avec un passé, le lieutenant noir digne, la matrone salée et franche — le scénario de Jon Baird et Costner fait un effort crédible pour ajouter une certaine dimensionnalité lorsque cela est possible.

De même, les dialogues sont parsemés de l’argot poivré du langage américain du XIXe siècle. On y trouve de temps à autre des tournures de phrases heureuses qui ressemblent davantage à celles du chouchou non tué d’un scénariste, mais certaines sont suffisamment mémorables pour être autorisées. La phrase « Ce pays est plus long et plus cruel que quiconque ne le sait », dite en voix off, est résonnante et frappante – une sorte d’écho bâtard de la superbe description de Louis MacNeice du « monde » comme d’un endroit « plus fou et plus nombreux que nous ne le pensons / Incorrigiblement pluriel » dans le poème « Neige ». Horizon ce n’est pas si fou que ça, mais c’est certainement incorrigiblement pluriel.

En termes de contribution à l’artisanat, la photographie de J. Michael Muro est une fois de plus un élément remarquable, mais il est difficile de prendre une mauvaise photo de ce paysage de l’Utah avec sa lumière éblouissante et son sol roux et ocre. Les costumes de Lisa Lovaas sont également charmants, très sobres, typiques des prairies, et si seulement cette série de films avait été une série en streaming, ils auraient peut-être fait l’affaire pour les détails en calicot et en smocks imprimés en bloc. Bridgerton fait pour les robes à taille empire et les manches marquantes.