Critique de « Holy Beasts »: des rêves cinématographiques dans les rêves

Le méta-thriller « Holy Beasts » suit un groupe d’artistes qui se réunissent à Saint-Domingue, en République dominicaine, pour mener à bien le projet inachevé de leur ami, le réalisateur Jean-Louis Jorge, qui a été assassiné en 2000. Il s’agit d’un hommage intellectuel élégant dans un hommage, une réflexion fictive sur ce que signifie continuer l’héritage d’un véritable artiste perdu.

L’histoire suit Vera (Geraldine Chaplin), une ancienne star qui a endossé le rôle de réalisatrice. Elle est flanquée de Victor (Jaime Pina), son producteur potentiellement louche, et d’Henry (Udo Kier), son mystérieux chorégraphe. Sur son plateau, Vera agit comme la gardienne de la mémoire de Jorge, l’interlocuteur de sa présence fantomatique. Mais la tâche de Vera se complique au fur et à mesure que des membres de sa distribution sont retrouvés morts et que son cadre tropical pousse la production vers la catastrophe.