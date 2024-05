Critique de « Hit Man »: Glen Powell donne de l’énergie à un grand leader

Pour un gars comme Glen Powell, l’ascension vers la célébrité au cinéma n’est pas vraiment une question. C’est plutôt une fatalité.

Doté de cette mâchoire carrée, de ces yeux verts brillants, d’une touffe de cheveux blonds sales et du genre de sourire symétrique qui semblerait suspect s’il n’était pas si charmant, il est un prince Disney avant qu’ils ne deviennent tous les méchants. Et il a le genre de charisme sans effort et puissant qui garantit une carrière au-delà des feuilletons et des procédures, le terrain de repos typique pour les plus beaux. Powell a quelque chose, pensez-vous, qui se passe derrière les yeux.

Tout cela pour dire que la suspension de l’incrédulité est une condition préalable « Tueur à gages, » une comédie d’action-romance assez divertissante sur un faux tueur à gages de le cinéaste Richard Linklater, qui a co-écrit le scénario avec Powell. Il fait un bref arrêt dans les salles à partir de vendredi avant de sortir Netflix le 7 juin.

Basé sur un « histoire un peu vraie » Même si cela peut être le cas, c’est un film qui demande à son public d’adhérer à l’idée que les personnages de ce film croient que le visage de Powell est fade et oubliable. Cela a tout à voir avec son personnage, Gary Johnson, professeur de philosophie à la Nouvelle-Orléans, qui mène une vie tranquille et solitaire en banlieue, s’occupant de ses deux chats, observant les oiseaux, bricolant des appareils électroniques et aidant la police locale à installer du matériel de surveillance pour les opérations d’infiltration. . Il conduit une Honda Civic et porte des polos mal ajustés, des shorts en jean jusqu’aux genoux et des chaussettes avec ses sandales semi-orthopédiques. Et bien sûr, comme beaucoup de mecs sexy déguisés avant lui, il porte une paire de lunettes à monture métallique. Pourquoi il s’habille comme votre oncle d’âge moyen en 1992 est une énigme. S’il était à Bushwick, cela ne semblerait peut-être même pas étrange. Mais c’est un film et nous savons que Gary est prédestiné à un éclat.

Adria Arjona, à gauche, et Glen Powell dans « Hit Man ». (Netflix via AP) Glen Powell dans « Hit Man ». (Netflix via AP)

Pas ça « Tueur à gages » se permet de s’amuser avec l’aspect relooking. Non, une fois que Gary est plongé dans ce travail d’infiltration amateur (par Retta et Sanjay Rao), nous ne pouvons voir que les looks finaux qu’il porte pour rencontrer toutes les personnes cherchant à embaucher un tueur à gages. Il plonge dans le théâtre pour ces occasions, arborant des perruques, du maquillage, des accents et de faux tatouages ​​dans sa tentative d’être ce qu’il pense que chaque personne en particulier pense qu’un tueur à gages devrait être, ce qui est moyennement amusant.

Mais à part un bref aperçu de lui en train de regarder un didacticiel YouTube sur les perruques et le maquillage, ses transformations ne sont pas exactement étudiées. Il n’y a pas de montage de shopping, pas de personnage de type Harvey Fierstein qui l’aide à se frayer un chemin dans la salle des costumes du département de théâtre universitaire, et pas de soucis ou de discussions budgétaires apparents, ce qui semble étrange pour un gars qui ne fait ce travail d’infiltration que pour un salaire supplémentaire. Dans un film qui avait peut-être un meilleur moteur derrière lui, des questions comme celles-ci pourraient s’évaporer avec le rire et le plaisir d’une prémisse assez idiote. Cependant, « Hit Man » n’a pas tout à fait cela. Encore une fois, cette suspension de l’incrédulité est nécessaire.

Les choses s’améliorent avec l’introduction de The Girl, Madison (Adria Arjona, formidable bien qu’elle soit terriblement sous-développée), une épouse malheureuse qui cherche à se débarrasser de son mari cruel. Gary la rencontre sous le nom de « Ron », qui agit et s’habille comme l’homme principal d’un film d’action, ou comme une star de cinéma arrogante en dehors de son service, avec des jeans bien ajustés, des henleys serrés et des vestes cool qui mettent en valeur son physique inexplicablement déchiré.

Et il traite Madison différemment des nombreux autres personnages qu’il a aidé à mettre derrière les barreaux dont la stupidité, le caractère trash et la laideur sont tous joués pour un effet comique fou. Elle, décide-t-il, ne veut pas vraiment cela – une grâce qu’il n’accorde à personne d’autre. Il la dissuade de l’embaucher pour tuer le mauvais mari, qu’elle quitte rapidement sans incident avant d’emménager dans une belle maison et de commencer une romance torride avec Ron.

Encore une fois, des questions se posent sur la façon dont cette femme dont le mari ne lui permettait pas de travailler et qui avait tellement peur de lui qu’elle était prête à embaucher un tueur à gages a réussi à s’échapper si facilement. Mais, vous savez, c’est tant mieux pour elle et tant mieux pour nous car l’alchimie entre elle et Powell est électrique et vorace, là-haut avec George Clooney et Jennifer Lopez dans « Out of Sight ».

Mais la lune de miel ne dure qu’un certain temps et les choses se compliquent rapidement alors que Ron commence à devenir le personnage dominant de Gary. Tout cela se transforme en un troisième acte assez excitant avec l’introduction d’un véritable meurtre et la possibilité d’être dénoncé par un flic de plus en plus suspect et véreux (joué avec une perfection gluante par Austin Amelio). Et on ne peut s’empêcher de penser qu’il fallait autre chose : un rebondissement plus important, un conflit plus délicat, des enjeux accrus.

« Hit Man » est un film qui a reçu des éloges à couper le souffle lors des festivals de cinéma d’automne, ce qui pourrait être à son détriment. C’est parfaitement agréable : une vitrine Powell brillante et facile à digérer qui ne cherche qu’à être amusante. Mais la seconde venue de la comédie-action-romance, il n’en est rien.

« Hit Man », une version de Netflix, est classé R par la Motion Picture Association pour « le langage utilisé, le contenu sexuel et une certaine violence ». Durée : 115 minutes. Deux étoiles et demie sur quatre.