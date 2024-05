Critique de « Hit Man »: c’est un succès, mec

Ou des rôles, vraiment : plus Gary s’y met, plus il se rend compte que le fantasme de chaque personne concernant un tueur à gages est différent, et il commence à se déguiser, se préparant pour le rôle avant de rencontrer le client. (Si ce film était uniquement construit comme une bobine de facto démontrant l’étendue de Powell, cela fonctionnerait très bien.) Puis, un jour, se faisant passer pour un tueur à gages sexy et confiant nommé Ron, il rencontre Madison (Adria Arjona, pratiquement rayonnante de à l’intérieur), une femme au foyer abusée qui sollicite ses services. Et tout change pour Gary.

Une grande partie du plaisir de « Hit Man » vient du simple fait d’être témoin de l’alchimie brûlante entre Powell et Arjona. Voir Powell se métamorphoser du ringard Gary à l’ombre de cinq heures Ron et vice-versa est à la fois hilarant et alléchant, tandis qu’Arjona a une innocence aux grands yeux croisée avec une intelligence rusée qui laisse tout le monde, y compris Gary, deviner. Plusieurs niveaux de tromperie empêchent le film de paraître stéréotypé – vous essayez toujours de savoir qui pense quoi et pourquoi. Finalement, lorsque « Hit Man » se transforme en une sorte de comédie de câpres, une partie de la joie réside dans l’enracinement des personnages alors qu’ils font des choix qui sont, au mieux, flexibles et éthiques. Ce faisant, nous devenons également méchants. Dans un film mettant en vedette un professeur de philosophie, c’est particulièrement drôle, une plaisanterie ironique contre nous tous.

Mais il y a une profondeur philosophique plus surprenante dans « Hit Man » qu’il n’y paraît. Alors qu’en apparence, il s’agit plus ou moins d’une comédie romantique, sous le capot, c’est une histoire de passage à l’âge adulte pour Gary, dont la vie a stagné. Après un divorce, il vit seul avec ses deux chats nommés Id et Ego et une grande collection de plantes ; ses élèves se moquent de lui parce qu’il conduit une Honda Civic et il mange des céréales pour le dîner. Gary est parfaitement satisfait de sa vie, ou du moins il pense l’être. Mais il devient peu à peu clair que la simplicité signifie moins de choix et plus de zone de confort. Il s’est perdu quelque part en chemin. Il a exclu la possibilité de surprise et d’aventure. Être un faux tueur à gages lui donne la possibilité d’habiter d’autres moi, d’autres vies – d’essayer des identités par taille.

La question du soi – où il réside, si nous stagnons ou sommes capables de changer – est depuis longtemps une obsession pour les philosophes, et Gary n’est pas différent. Il déclare que son « intérêt premier » est « le mystère éternel de la conscience et du comportement humains ». Au début du semestre, il dit à ses étudiants qu’ils remettront en question la notion de soi ce semestre, de l’identité sociale aux relations étroites. « Et si votre « moi » était une construction, une illusion, un acte, un rôle que vous jouez chaque jour depuis que vous vous en souvenez ? leur demande-t-il en souriant. Maître, enseigne-toi.

Cette enquête est tissée tout au long de « Hit Man », qui adopte un point de vue précis sur le sujet. Oui, le moi est changeant, mais il faut un peu de courage pour découvrir qui vous voulez être. Qui plus est, aucun homme n’est une île. Le moi ne change pas lorsque nous serrant les dents et décidons d’être différents, mais lorsque les autres nous voient, reconnaissent qui nous sommes et décident de nous aimer pour cela.