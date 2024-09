Critique de His Three Daughters – un drame fraternel new-yorkais superbement jugé | Films

TLe père de Vincent est en train de mourir. Et c’est peut-être la seule chose sur laquelle les sœurs Rachel (Natasha Lyonne), Christina (Elizabeth Olsen) et Katie (Carrie Coon) parviennent à se mettre d’accord. Réunies dans l’appartement de Manhattan où vivait Vincent (Jay O Sanders), avec Rachel à ses côtés pour l’aider et la tenir compagnie, les tensions longtemps enfouies entre les deux femmes remontent à la surface.

Écrit et réalisé par Azazel Jacobs – qui, en 2008, a connu un grand succès L’homme de maman a démontré qu’il a un talent pour les explorations brutes et perspicaces de la dynamique familiale new-yorkaise – Ses trois filles est sublime dans sa simplicité et son élégance, et parfaitement équilibré entre tragédie et comédie. Le film est tourné presque entièrement dans le lieu claustrophobe et unique de l’appartement : Rachel peut s’aventurer dehors sur un banc, mais seulement parce que Katie n’apprécie pas son habitude de fumer de l’herbe « de qualité supérieure ».

Il s’agit d’un film subtil et sans ostentation qui est entièrement au service du scénario et des performances des acteurs – et quelles performances. Dans un monde juste, les trois stars seraient toutes en tête de liste des prétendants potentiels aux récompenses pour la saison à venir. Dans le rôle de Katie, Coon est barricadée derrière les bras croisés et une couche de supériorité ; elle prononce ses répliques dans un assaut rapide de jugement. Olsen joue Christina, la plus jeune ; une sorte de cadette de l’espace, avec un sourire béat, légèrement déconcerté et un sentiment de déconnexion permanente. Et Rachel, la demi-sœur et l’excentrique, est portée à la vie par une performance merveilleusement vécue de Lyonne, qui démontre qu’elle est aussi douée comme actrice dramatique que comme comédienne.