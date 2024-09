Critique de Heretic : Hugh Grant est terrifiant dans le film d’horreur d’A24

Hérétique L’histoire se concentre sur deux jeunes missionnaires mormons, sœur Barnes (Sophie Thatcher) et sœur Paxton (Chloe East), qui n’ont pas beaucoup de chance en prêchant la bonne parole de porte en porte. Alors, quand elles rencontrent M. Reed (Grant), qui est extrêmement intéressé par une discussion religieuse, elles baissent un peu trop leur garde. Mais les mauvais signes sont là : une femme qui ne semble jamais apparaître, une fausse tarte aux myrtilles qui cuit au four. Au moment où elles réalisent qu’elles doivent partir de là, il est évidemment trop tard.

M. Reed ne devient pas immédiatement violent ou agressif. Au lieu de cela, il renverse la situation. Après avoir exposé ses convictions, à savoir que toute religion est absurde, pas différente de la restauration rapide ou Monopole ou de la musique pop — il devient celui qui essaie de convertir ses nouveaux captifs. Barnes est provocatrice, restant fidèle à ses convictions malgré les dissuasions de Reed, tandis que Paxton dit au début tout ce qu’elle pense qui la fera sortir de la maison.

Ce qui rend ce film si effrayant, avant que les frayeurs psychologiques ne deviennent finalement horribles et violentes, c’est Grant lui-même. Si on lui doit tant de comédies romantiques, c’est en partie parce qu’il a un charme maladroit très particulier. Grant n’est pas le premier rôle masculin parfait et ciselé. Il est maladroit et réconfortant d’une manière qui vous met à l’aise. Dans le rôle de M. Reed, cette nature désarmante se transforme en piège.

Je ne vais pas trop gâcher ce qu’il vend, mais M. Reed est essentiellement un théologien. Il est extrêmement versé dans toutes les religions du monde, et il veut que quelqu’un remette en question ses idées – non pas pour le faire changer d’avis, mais pour qu’il puisse prouver à quel point il est intelligent en remportant le débat. Il a passé sa vie à anticiper les questions et à trouver ses réponses. Ce besoin pathologique d’avoir raison est poussé à son extrême. Hérétique ça avance ; ça commence un peu bêtement et drôle mais finalement ça devient tout simplement terrifiant.

Et cela se reflète dans la propre maison de M. Reed : un salon chaleureux et confortable cède la place à un labyrinthe troublant qui met Barbare C’est une honte. Plus on s’enfonce dans ses profondeurs, plus les philosophies de M. Reed deviennent tordues. Il ne peut tout simplement pas se tromper, et il fera tout pour éviter que cela se produise. Ces longueurs vont du meurtre occasionnel à l’interprétation de « Creep » de Radiohead malgré une voix épouvantable.

La partie intéressante de Hérétique Ce qui est intéressant, ce n’est pas sa vision de la religion – qui, semble-t-il, se résume à dire qu’elles sont toutes aussi mauvaises, bien que la solution de Reed se révèle bien pire – mais plutôt la façon dont Grant est le véhicule idéal pour explorer à quel point le mal peut paraître ennuyeux au premier abord. C’est un nerd littéraire en cardigan avec des exemplaires écornés de La Bible et Le Livre de MormonIl vous offre une tarte et des boissons lorsque vous entrez dans sa maison. C’est Hugh Grant : il n’est pas du tout effrayant. Mais soudain, il l’est, poussé par la force de ses croyances tordues. Et ce virage vers la terreur est aussi effrayant que n’importe quel monstre fictif.

Hérétique sort en salles le 15 novembre.

