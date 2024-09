Critique de Heretic – Hugh Grant brille dans le film d’horreur A24

Tu connais un Joseph Kahn C’est un film que vous ne verrez jamais. Il y a une approche du style, de la narration et du montage qui s’apparente à de l’adrénaline pure ; c’est comme si le cinéaste buvait beaucoup de café, mangeait beaucoup de bonbons et réalisait immédiatement un film.

BeurkLe premier long métrage de Kahn depuis 2017 Corpsest une pure montée de sucre et de caféine : quand il est à son comble, le film est éblouissant et divertissant (montée de sucre !). Mais quand la glycémie chute, BeurkLes descentes s’avèrent extrêmement inégales et un peu frustrantes.

Dans la pure forme de Kahn, Beurk s’ouvre avec de l’énergie à revendre. Un montage étendu présente Hank Wallace (Brandon Routharborant une horrible perruque du début des années 2000) et sa vie de lycéen parfaitement clichée. Il a tout pour lui : Hank est le quarterback de l’équipe de football, il est prêt pour une bourse universitaire et il sort avec la pom-pom girl en chef Staci (Mena Suvari).

Tout va de travers lorsqu’il se blesse au genou pendant un match. Mais la blessure n’est pas un accident : le Ick, une sorte de substance extraterrestre à base de plantes si omniprésente que personne n’y prête attention, lui a agrippé la cheville alors qu’il était plaqué. Le résultat est une blessure qui met fin à sa carrière et le laisse boiter pendant le reste du film.

Quelques décennies plus tard, Hank est resté à Eastbrook, a reconnu son alcoolisme et est devenu professeur de sciences tout en se languissant toujours de Staci. Elle est également restée en ville – en épousant le nerd Ted Kim (Peter Wong) avec qui elle a une entreprise immobilière florissante, ainsi qu’une fille adolescente, Grace (Melina Pauli Weissman).

L’intrigue démarre lorsque Ick, jusque-là discret, entre dans sa phase « cinétique » et commence à attaquer, infecter et absorber des créatures vivantes. Kahn et ses co-scénaristes Dan Koontz et Samuel Laskey Il ne faut pas trop construire ce développement, mais plutôt le lancer dans le récit comme une grenade. Il y a quelques moments de sensibilité, bien sûr, mais un jour, le dégoût est un inconvénient majeur et le lendemain, il attaque et consomme tout un groupe de lycéens. C’est l’équivalent narratif de passer de zéro à 60.

L’action qui en résulte est propulsive et la violence abondante : le Ick est aussi susceptible d’engloutir les gens que de les déchirer en deux. Parfois, il infecte également ses victimes et les transforme en zombies, se cachant insidieusement sous leur peau avec des veines noires et obscurcissant leurs yeux de blanc.

Les attaques de Ick sont le plus souvent utilisées pour des effets dégoûtants, pour rire, ou les deux. Un peu comme l’éclate de Kahn en 2011 Détention, Beurk est une comédie d’horreur, avec un large arsenal d’outils comiques allant du burlesque aux chutes d’aiguilles amusantes jusqu’à la satire pure et simple.

Routh est la pièce maîtresse du film et il négocie avec aisance les changements de ton du film entre comédie, action et drame familial sincère. Hank est un personnage archétypal : il a atteint son apogée au lycée et doit maintenant subir la trajectoire « de perdant à héros ». Le sourire facile de Routh et la solide alchimie paternelle avec Weissman rendent facile la vente de l’intrigue secondaire du drame domestique du film.

Weismann, quant à lui, est une agréable surprise. Une série d’événements malheureux l’actrice a un excellent sens de l’humour et la langue acerbe et l’esprit vif de Grace jouent aussi bien avec le gentil garçon de Hank et son petit ami Dylan (Cône Harrison). Elle et Dylan ne sont clairement pas faits l’un pour l’autre, mais – dans l’un des nombreux moments comiques contemporains du film – il est le stéréotype des années 80 inversé. Au lieu d’être un raciste/homophobe/misogyne, l’antagoniste secondaire du film est un connard éveillé qui utilise le politiquement correct comme arme pour gagner en influence.

C’est l’une des nombreuses cibles contemporaines que Kahn, Koontz et Laskey tournent en dérision. Après l’attaque de la fête à la maison, l’armée intervient sous la supervision du docteur Althea Prentice, qui ne plaisante pas. Dans l’un des moments d’humour les plus tranchants du film, Prentice organise une réunion municipale au Smal-Mart local (l’établissement le plus important de la ville) et explique que les habitants doivent se barricader à l’intérieur.

Lorsque les parents réalisent que cela signifie qu’il n’y aura pas de bal de fin d’année, la foule se rebelle immédiatement : c’est une ingérence du gouvernement, il y a des accusations de conspiration, et quelqu’un prétend même qu’il s’agit d’un canular et que des acteurs de crise ont été utilisés (Kahn fait simplement un panoramique de la caméra pour révéler une rangée de sacs mortuaires contenant des enfants morts).

Ce n’est pas subtil, mais c’est le style de Kahn et il en a largement assez. Les spectateurs en quête de frayeurs, de tension ou de personnages prenant des décisions intelligentes et éclairées devraient définitivement passer à autre chose, car Beurk Ce n’est pas ce genre de film. C’est un film qui fera une blague sur le fait que Creed est *le* groupe par excellence de la fin des années 90/début des années 2000, puis utilisera l’un des morceaux du groupe dans un morceau clé.

Barre latérale : Pour les milléniaux d’un certain âge, la bande-son des années 2000 du film est une véritable herbe à chat et oui, « Staci’s Mom » est jouée.

La bêtise inhérente au film est sans aucun doute une grande partie de son charme, mais après l’attaque de la fête à la maison, Beurk a beaucoup de mal avec son rythme et sa narration.

Il y a une blague évidente selon laquelle les habitants d’Eastbrook ont ​​des priorités erronées parce que personne ne réagit aux décès ou aux conseils de l’armée avec une réelle peur ou inquiétude. Par exemple : les gens continuent à se faire baiser sur les falaises après la tombée de la nuit et ils continuent à aller au bal de fin d’année.

Cela fonctionne assez bien comme commentaire politique, surtout après les réponses réelles au COVID ou à la dernière fusillade dans une école… ou du moins, c’est le cas jusqu’à ce que Beurk demande à son public d’investir dans la sécurité et le bien-être de ses personnages dans le dernier acte. Lorsque toute la ville est attaquée dans le climax prolongé, il est difficile de rassembler l’enthousiasme nécessaire pour s’en soucier alors que tous les personnages secondaires sont si oubliables. Malgré les questions sur sa paternité, les accusations de caractérisation superficielle et de mauvaises motivations s’appliquent même à Hank et Grace.

Les deux autres problèmes importants sont qu’il n’y a pas de cohérence dans ce que le Ick peut et ne peut pas faire, et les effets ne sont pas pratiques. Il y a une tache de type Rorschach dans la façon dont le Ick rampe et se déplace sous les portes et lance les bouches d’aération qui est visuellement intéressante et donne à l’entité surnaturelle sa propre personnalité, mais lorsque les décors deviennent grands ou lorsque le monteur Le chancelier Haynes s’appuie sur les tendances des clips vidéo de Kahn, Beurk devient simplement une pauvre imitation CGI des films de science-fiction auxquels il fait référence (y compris le bien meilleur film de Chuck Russell Le Blob remake, que Hank regarde avec son père Andy, joué par Jeff Fahey).

Et puis il y a la question de ce que le Ick peut ou ne peut pas faire, qui change en fonction des besoins de l’intrigue. À divers moments du film, la substance visqueuse est limitée par des zones géographiques fermées comme des portes et des voitures verrouillées ; à d’autres moments, elle peut simplement briser le verre comme elle le souhaite. C’est particulièrement flagrant lorsque Hank et Grace se retrouvent coincés dans une voiture renversée pendant une séquence prolongée. D’ordinaire, le Ick n’aurait aucun problème à les attraper, mais pour aucune autre raison que le blindage de l’intrigue, ici la voiture/vitre est une bulle que la substance visqueuse ne peut pas pénétrer. Il n’y a ni rime ni raison dans la façon dont les choses fonctionnent, ce qui semble bâclé et incohérent.

Ce mélange de personnages légers, d’une emphase sur un spectacle d’action de plus en plus gonflé et d’un climax mal rythmé avec de multiples fausses fins transforme le dernier acte en une sorte de corvée. C’est décevant car c’est à ce moment-là que les enjeux devraient être à leur plus haut niveau. Au lieu de cela, comme dans la chanson Creed, Beurk est sourd.

Dans l’ensemble, le film est une comédie d’horreur divertissante avec des performances extrêmement ludiques de Routh et Weissman. Le film aurait besoin d’une intrigue plus soignée et de moins de hauts et de bas en ce qui concerne le rythme, ce qui aurait aidé Beurk construire correctement jusqu’à un point culminant avec des enjeux.

Pour les fans de Détentiontout cela semble probablement familier et acceptable. Comparé au dernier film de Kahn, cependant, Beurk représente en quelque sorte un pas en arrière par rapport aux points forts de Corps.

Beurk a été présenté en première mondiale au TIFF 2024. Sortie prévue dans quelques jours.