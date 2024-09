Critique de Harry Potter : Champions de Quidditch

Soyons honnêtes : le quidditch n’est pas un bon sport – ou du moins, il n’a jamais été conçu pour en fait Le rôle de Quidditch dans la série Harry Potter était simplement de montrer à quel point Harry est spécial, au point qu’on pourrait aussi bien l’appeler « Harry Potter l’attrapeur et d’autres personnes sur des balais, je suppose ». L’équipe de développement d’Unbroken Studios a donc eu du pain sur la planche avec Harry Potter : Quidditch Champions, devant à la fois honorer le matériel source tout en adaptant le quidditch en un vrai jeu. Étonnamment, ils ont fait du bon travail, avec des actions instantanées sur le terrain de quidditch qui sont en fait assez géniales. Mais une fois que vous atterrissez entre deux matchs, Quidditch Champions n’a pas grand-chose en dehors du terrain pour vous faire revenir.

En apparence, le Quidditch dans Quidditch Champions ressemble à celui des livres et des films. Il y a toujours quatre positions : les poursuiveurs attrapent le souafle et le tirent vers les buts de l’équipe adverse, marquant dix points s’ils parviennent à le faire entrer ; les gardiens défendent ces buts ; les batteurs lancent des cognards pour assommer les membres de l’équipe adverse et, en cas d’échec, ils peuvent les frapper directement avec leurs battes ; et les attrapeurs poursuivent le vif d’or, une petite balle ailée difficile à attraper qui vaut beaucoup de points. Mais Unbroken a introduit quelques changements de règles qui améliorent le fonctionnement du jeu, notamment le fait que l’attrapeur n’est plus le seul de ces postes qui compte en fin de compte.

Captures d’écran du gameplay de Harry Potter : Quidditch Champions

Les matchs se terminent soit lorsqu’une équipe marque 100 points, soit lorsqu’une limite de temps est atteinte, et ils ne s’arrêtent pas dès que quelqu’un attrape le Vif d’or. En parlant de cela, le Vif d’or lui-même ne vaut que 30 points, ce qui est beaucoup plus raisonnable au lieu de 150, et il peut apparaître plusieurs fois (généralement environ deux) par match. Cela fait intelligemment des moments où vous pouvez passer en Chercheur un petit bonus amusant (facultatif) pendant un match plutôt que le moment décisif de tout le jeu. Il n’y a également qu’un seul Batteur par équipe, et non pas deux, ce qui est tout à fait logique étant donné la façon dont ils peuvent forcer les autres positions à jouer autour d’eux.

Le résultat final de tous ces ajustements est, franchement, un meilleur jeu. Cela permet aux poursuivants d’avoir autant d’importance, voire plus, que les attrapeurs, tout en gardant la chasse au vif d’or importante, en particulier dans les matchs serrés. Cela permet au batteur, qui peut neutraliser un membre de l’équipe adverse s’il inflige suffisamment de dégâts, d’être un élément fort et stratégique d’un match entier sans dicter entièrement son déroulement. Cela fait que chaque tir au but compte et, plus important encore, cela garantit que les matchs ne durent pas six mois.

Des changements intelligents permettent de créer une version meilleure et plus amusante du Quidditch.

Alors oui, les changements intelligents permettent de créer une version améliorée et plus amusante du Quidditch, mais ce qui m’a fait revenir, c’est la façon dont l’action sur le terrain se déroule. Voler sur le terrain est génial, surtout si vous maîtrisez les techniques de déplacement des champions de Quidditch. Gérer votre jauge de boost et apprendre à esquiver et à déraper correctement font la différence entre dépasser accidentellement l’autre équipe en tant que poursuiveur et faire semblant d’être un gardien pour réussir le tir parfait ou suivre le vif d’or dans les virages serrés et prendre un cognard dans le crâne avant de réfléchir à vos choix face contre terre sur le terrain pendant les vingt secondes suivantes. Les commentaires en milieu de match interviendront dans tous les cas, même s’ils sont malheureusement assez guindés et génériques – que ce soit Lee Jordan à Poudlard ou Rita Skeeter pendant la Coupe du monde de Quidditch, il y a de bonnes répliques ici et là, mais elles sont généralement réservées au début et à la fin d’un match tandis que le milieu de partie est… sec, c’est le moins qu’on puisse dire.

Heureusement, chaque poste a un rôle amusant à jouer. J’ai adoré jouer au gardien parce que j’ai apprécié la partie d’échecs entre moi et les poursuiveurs adverses, en réagissant à leurs tirs et en faisant tomber des anneaux de jeu qui restaurent l’énergie de mes poursuiveurs et leur donnent des boosts de vitesse ; les poursuiveurs se taclent constamment pour voler le ballon, se déplacent de haut en bas du terrain et se testent contre le gardien ; un batteur bien joué peut démanteler l’autre équipe, perturber un attrapeur à la dernière seconde ou retirer le gardien du plateau pour permettre un but gagnant ; et parce que les attrapeurs ne peuvent pas simplement attraper le vif d’or (ils doivent rester près de lui et remplir une jauge avant de pouvoir enfin le saisir), chaque combat pour ces points bonus est essentiellement une course avec un autre attrapeur. Et comme vous pouvez changer de position à la volée, vous pouvez passer autant (ou aussi peu) de temps que vous le souhaitez dans chaque rôle. C’est génial.

C’est encore mieux, bien sûr, lorsque vous jouez avec des amis. Vous pouvez jouer en coopération avec deux autres joueurs ou affronter des équipes humaines dans une action en 3 contre 3 en ligne, même si le changement de position fonctionne un peu différemment. Dans ce cas, vous choisissez une paire de positions (poursuiveur et gardien, attrapeur ou batteur) et vous passez de l’une à l’autre. Ce que vous perdez en flexibilité de position, vous le compensez par la capacité à vous coordonner avec votre équipe. Dans ma première partie en ligne, j’ai principalement joué au poste de gardien, en faisant des arrêts, en utilisant les anneaux de meneur pour préparer des tirs au but et en passant à mon ami pour qu’il puisse marquer en tant que poursuiveur. C’était un match serré, mais nous avons gagné parce que nous avons travaillé ensemble.

Quidditch Champions est un jeu formidable sur le terrain, mais malheureusement assez médiocre en dehors. Il n’y a vraiment rien à faire à part jouer ces matchs de quidditch simples, que ce soit en ligne ou seul. Vous disposez d’un mode carrière limité avec quatre coupes à remporter, la coupe Weasley d’ouverture servant de (très bon) tutoriel. Les trois autres sont la coupe des maisons à Poudlard, la coupe des trois sorciers de Quidditch et la coupe du monde de Quidditch. Après une série de matchs préliminaires, vous êtes placé dans un tableau à élimination directe, le vainqueur rafle tout – et même si cela peut sembler passionnant, il y a quelques problèmes ici.

Premièrement, la Coupe des Trois Sorciers et la Coupe des Maisons ne comptent que trois et quatre équipes respectivement, donc la phase de poules est assez courte (et dans le cas de la Coupe des Trois Sorciers, elle ne comprend qu’un seul match car une équipe est éliminée lors des préliminaires). Deuxièmement, bien que vous puissiez jouer à Carrière en coopération (et les menus vous encouragent à le faire), Quidditch Champions ne suit pas réellement votre progression si vous le faites, ce qui signifie que j’ai fini par jouer à la Coupe des Maisons trois fois pour débloquer la Coupe des Trois Sorciers. Mes deux premières tentatives, faites en coopération, n’ont pas été sauvegardées. Je n’ai pas non plus obtenu de crédit pour les parties que j’ai jouées sur mon écran de Défi, qui suit votre progression quotidienne, hebdomadaire et globale de la carrière dans les parties et offre des récompenses une fois que vous les avez terminées, ce qui signifie que j’ai également manqué des cosmétiques à débloquer. C’est dommage.

Les jeux sous licence préférés de Will Une liste des meilleurs jeux sous licence impropres à l’impression.

Au-delà de la carrière, du multijoueur et d’un mode d’entraînement obligatoire, il n’y a pas grand-chose à faire en termes de modes, ce qui donne à l’ensemble un aspect léger. La personnalisation des personnages, cependant, est au moins assez bonne. Vous pouvez personnaliser votre équipe, attribuer des points de statistiques par poste et améliorer les différents balais parmi lesquels vous pouvez choisir, qui ont tous des statistiques différentes. Ce bricolage est le bienvenu ; il existe de nombreuses options pour vos personnages personnalisés, vous permettant de choisir leur apparence, la façon dont les commentateurs les appellent, et de nombreux éléments sympas comme des robes, des baguettes, des émoticônes, etc., même s’il est dommage que les problèmes de progression en coopération signifient que vous devrez jouer à des jeux solo pour débloquer une bonne partie de ces objets.

Vous ne voulez pas utiliser de personnages personnalisés ? Vous pouvez débloquer Harry, Ron, Hermione, Cédric Diggory, Draco Malfoy (beurk), Cho Chang et les autres si vous économisez suffisamment d’argent ou, dites-le avec moi, améliorez votre passe de combat. Même si vos yeux se lèvent peut-être déjà en lisant cela, la bonne nouvelle est que c’est totalement gratuit jusqu’à présent, et que vous gagnez tout simplement en jouant. Il n’y a pas de microtransactions dans Quidditch Champions ; du moins, pas pour le moment. Après tout, c’est Warner Bros. – lui faites-vous confiance pour créer une boutique en jeu et pas Je te demande d’ouvrir ton portefeuille à un moment donné ? Je ne le fais pas.